Количество штурмов уменьшилось: военный рассказал, как выглядят боестолкновения на фронте

На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия. Враг несколько изменил свою тактику и вместо штурмов малыми пехотными группами использует другие методы давления.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников, добавив, что количество штурмовых пехотных атак уменьшилось. Противник решил сосредоточиться на механизированных атаках.

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Какова интенсивность боевых действий

"Раньше враг штурмовал наши позиции группой пехоты примерно из 8 человек. Сейчас оккупанты понимают, что такими действиями они не могут прорвать оборону. Поэтому количество атак уменьшилось, однако их интенсивность стала больше, огневое поражение и поддержка выросли", – рассказал представитель 26 артиллерийской бригады.

Сейчас враг доставляет пехоту к местам десантирования боевыми бронированными машинами, которые осуществляют огневое поражение. Также привлекает "панцерники", танки. Все это вместе действительно приводит к мощным атакам, которые направлены на наши оборонительные позиции.

К тому же оккупанты осуществляют их по всей линии фронта, они бьют, пытаются найти слабые места, щель, в которую могли бы пролезть,

– добавил Олег Калашников.

Однако пока им это не удается. Враг несет существенные потери, если сравнить с нашими, то говорится об одном к восьми. Также большими являются потери в технике. Если свой личный состав Россия может пополнять непосредственно во время боев, то с технической составляющей все значительно труднее.

"Поэтому мы и видим настоящие советские "раритеты" на фронте. Это касается боевых бронированных машин, танков и другого оружия", – заметил Калашников.

Какой мобилизационный ресурс использует Россия

Оккупанты пытаются компенсировать потери непосредственно в зоне боевых действий для того, чтобы их подразделения не теряли боеспособность. Ранее основным ресурсом были мобилизованные из так называемых "днр" и "лнр". Но, вероятно, эти бойцы "закончились", потому что теперь солдаты приезжают с российской территории.

Большинство их мобилизованных не успевают пройти курс подготовки, поэтому практически из вагонов их бросают в боевые подразделения. Оттуда происходит перенаправление на линию боевого соприкосновения,

– пояснил Калашников.

Далее бойцы участвуют в штурмах, и здесь происходит такой естественный отбор: тот, кто выжил в первом, втором, третьем бою, приобретает боевой опыт. Таким образом происходит обучение. При этом потери очень большие, потому что солдаты не умеют вести боевые действия, их подразделения не слажены между собой, действуют хаотично, каждый сам за себя, а не во взаимодействии друг с другом.

Россия все это время пытается давить именно количеством. Однако у них также есть обученные подразделения, которые имеют значительный боевой опыт и привлечены к боям. Это уже совсем другой уровень ведения войны,

– отметил представитель 26 артиллерийской бригады.

Использует ли Россия термобарические боеприпасы

Действительно время от времени на определенных участках фронта можно увидеть тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", которые используют для поражения наших позиций. Особенно их привлекают для обстрелов городов, например, Часового Яра.

Эта система опасна тем, что в определенной плоскости создает двойное поражение: взрывной волной наносит личному составу контузии, переломы костей, разрывы внутренних органов, а благодаря высокой температуре выжигает все живое, что попадает в ее радиус действия.

Это опасный боеприпас. Если говорить о конкретной плоскости, то он действенный, но полностью сломать им нашу оборону не удастся. Прежде всего из-за того, что у россиян нет того необходимого количества, которым они бы могли поражать,

– объяснил Олег Калашников.

Более того, радиус действия таких установок примерно 8 километров. То есть враг вынужден подходить с ними ближе к "нулю", но тогда сразу увеличивается риск уничтожения системы.

Пока нет случаев, чтобы Украина использовала такие средства. Оккупанты делают это время от времени, особенно на тех участках фронта, которые им трудно пройти или разрушить. Туда они не сбрасывают КАБы, а взамен обстреливают термобарическими боеприпасами.

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