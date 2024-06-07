Про це 24 Каналу розповів речник 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников, додавши, що кількість штурмових піхотних атак зменшилась. Противник вирішив зосередитись на механізованих атаках.

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Яка інтенсивність бойових дій

"Раніше ворог штурмував наші позиції групою піхоти приблизно з 8 чоловіків. Зараз окупанти розуміють, що такими діями вони не можуть прорвати оборону. Тому кількість атак зменшилась, однак їхня інтенсивність стала більшою, вогневе ураження та підтримка зросли", – розповів речник 26 артилерійської бригади.

Зараз ворог доправляє піхоту до місць десантування бойовими броньованими машинами, які здійснюють вогневе ураження. Також залучає "панцерники", танки. Все це разом справді призводить до потужніших атак, які спрямовані на наші оборонні позиції.

До того ж окупанти здійснюють їх по всій лінії фронту, вони б'ють, намагаються знайти слабкі місця, шпаринку, в яку могли б пролізти,

– додав Олег Калашников.

Однак наразі їм це не вдається. Ворог зазнає суттєвих втрат, якщо порівняти з нашими, то мовиться про один до восьми. Також великими є втрати у техніці. Якщо свій особовий склад Росія може поповнювати безпосередньо під час боїв, то з технічною складовою все значно важче.

"Тому ми й бачимо справжні радянські "раритети" на фронті. Це стосується бойових броньованих машин, танків та іншої зброї", – зауважив Калашников.

Який мобілізаційний ресурс використовує Росія

Окупанти намагаються компенсувати втрати безпосередньо в зоні бойових дій для того, щоб їхні підрозділи не втрачали боєздатність. Раніше основним ресурсом були мобілізовані з так званих "днр" і "лнр". Але, ймовірно, ці бійці "закінчилися", бо тепер солдати приїжджають з російської території.

Більшість їхніх мобілізованих не встигають пройти курс підготовки, тому практично з вагонів їх кидають в бойові підрозділи. Звідти відбувається перенаправлення на лінію бойового зіткнення,

– пояснив Калашников.

Далі бійці беруть участь у штурмах, і тут відбувається такий природний відбір: той, хто вижив в першому, другому, третьому бою, здобуває бойовий досвід. У такий спосіб відбувається навчання. При цьому втрати дуже великі, бо солдати не вміють вести бойові дії, їхні підрозділи не злагоджені між собою, діють хаотично, кожен сам за себе, а не у взаємодії один з одним.

Росія весь цей час намагається тиснути саме кількістю. Однак у них також є навчені підрозділи, які мають значний бойовий досвід і є залучені до боїв. Це вже зовсім інший рівень ведення війни,

– наголосив речник 26 артилерійської бригади.

Чи використовує Росія термобаричні боєприпаси

Справді час від часу на певних ділянках фронту можна побачити важкі вогнеметні системи "Солнцепек", які використовують для ураження наших позицій. Особливо їх залучають для обстрілів міст, наприклад, Часового Яру.

Ця система небезпечна тим, що у визначеній площині створює подвійне ураження: вибуховою хвилею завдає особовому складу контузії, переломи кісток, розриви внутрішніх органів, а завдяки високій температурі випалює все живе, що потрапляє в її радіус дії.

Це небезпечний боєприпас. Якщо говорити про конкретну площину, то він справді дієвий, але повністю зламати ним нашу оборону не вдасться. Насамперед через те, що у росіян немає тієї необхідної кількості, якою вони б могли вражати,

– пояснив Олег Калашников.

Щобільше, радіус дії таких установок приблизно 8 кілометрів. Тобто ворог змушений підходити з ними ближче до "нуля", але тоді одразу збільшується ризик знищення системи.

Наразі немає випадків, щоб Україна використовувала такі засоби. Окупанти роблять це час від часу, особливо на тих ділянках фронту, які їм важко пройти чи зруйнувати. Туди вони не скидають КАБи, а натомість обстрілюють термобаричними боєприпасами.

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