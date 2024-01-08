Где самые активные бои на фронте: майор запаса ВСУ рассказал о "горячих" направлениях

Россияне продолжают вести активные боевые действия на разных участках фронта. Всего за последние сутки произошло 35 боевых столкновений.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что противник кроме давления на поле боя продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. В то же время россияне проводят информационную кампанию.

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Обескровливаем оккупантов

Тяжелая ситуация сложилась на Купянско-Лиманском направлении. Россияне пытаются атаковать Купянск и сосредоточили вблизи большое количество живой силы и техники.

Южнее Купянско-Лиманского направления – у Бахмута оккупанты пытаются атаковать Часов Яр. Понятно, что они стремятся дойти до Константиновки, где украинский железнодорожный хаб, чтобы нанести удар по нашей логистике.

Также возле Клещеевки и Андреевки захватчики пытаются вытеснить украинские силы с господствующих высот.

К югу от Бахмутского направления – Авдеевка, один из самых горячих участков фронта. В городе сражения идут в промзоне.

Что касается перспектив Авдеевки, то можно сослаться на генерала Валерия Залужного, который отметил, что мы сможем держать оборону города не менее двух – трех месяцев. На это время нам хватит сил и средств,

– отметил Гетман.

Украинские военные не отступают из Авдеевки, потому что там с минимальными потерями наносят очень большой вред врагу. Оккупанты там обескровливаются больше всего по сравнению с другими направлениями.

Далее – Марьинка, вернее то, что от нее осталось. Там ведутся менее активные бои, чем Авдеевке. Так же как и в Угледаре.

Если двигаться по карте боевых действий на запад, то здесь важный участок фронта – Работино. Враг пытается вытеснить ВСУ с позиций, которые они заняли в ходе наступательных действий. Однако это у россиян не очень хорошо получается.

Еще западнее – левый берег реки Днепр в Херсонской области – Крынки и Казачьи Лагеря. На этом участке украинские силы держат оборону, несмотря на попытки врага атаковать.

Майор запаса ВСУ обратил внимание, что о ситуации в Крынках рассказывал Владимир Путин, отметив что там будто бы какой-то "огневой мешок". Мол, там ранены только шесть россиян, а украинских военных и каких-то мифических "наемников" якобы "погибло" много.

Применяют комплекс действий

"Это наиболее "горячие" точки на фронте, и там существенных изменений с начала этого года не произошло", – подчеркнул военный эксперт.

Оккупанты подкрепляют свои действия на фронте ракетными ударами, особенно по приграничным и фронтовым территориям. А также сейчас началась информационная кампания внутри России и за рубежом.

"Они применяют целый комплекс действий, потому что им нужно достичь хоть каких-то успехов до президентских выборов в России (15 – 17 марта 2024 года состоится голосование на выборах в России – 24 Канал). Не все же им постоянно врать", – отметил Алексей Гетьман.

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