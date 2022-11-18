В Херсоне возобновили водоснабжение 900 абонентам: где именно

После деоккупации Херсон возобновляет коммуникации для населения города. В этом помогают, в частности, специалисты Укрзализныци.

Ведь впервые после многомесячной оккупации Херсона Укрзализныця отправила в город поезд. Он будет курсировать в южный город из столицы уже вечером 18 ноября.

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Где в Херсоне уже есть вода

Глава Херсонской ОВА сообщил о возобновлении водоснабжения на железнодорожном вокзале города. По его словам, впоследствии вода появится и в квартирах жильцов близлежащих домов.

Всего водоснабжение будет восстановлено 900 абонентам.

Какая ситуация в Херсонской области

17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что нашим защитникам и защитницам удалось выйти на рубеж на правом берегу Днепра.

Херсонцы рассказывают, что российские захватчики пытаются найти еду, ищут вещи, чтобы переодеться и скрыться. Довольно часто они сами себя выдают, поскольку не знают ни местности, ни здешнего уклада жизни.

СБУ в Херсоне занимается отловом тех, кто считал, что "Россия здесь навсегда". Как отметил политолог Алексей Голобуцкий, помощь местных жителей позволит ускорить этот процесс.

Оккупанты на Херсонщине покинули руины, ведь уничтожали все, что только могли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после своего визита в регион.

После освобождения Херсона появляется все больше информации о том, как россияне терроризировали местное население . Недавно Дмитрий Лубинец рассказал о масштабах пыток оккупантов в Херсонской области. По его словам, в Херсоне уже обнаружены две пыточных, где подвергали пыткам десятки человек.

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