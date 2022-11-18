В Херсоне возобновили водоснабжение 900 абонентам: где именно

18 ноября 2022 , 17:26
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Ярослав Янушевич

После деоккупации Херсон возобновляет коммуникации для населения города. В этом помогают, в частности, специалисты Укрзализныци.

Ведь впервые после многомесячной оккупации Херсона Укрзализныця отправила в город поезд. Он будет курсировать в южный город из столицы уже вечером 18 ноября.

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Где в Херсоне уже есть вода

Глава Херсонской ОВА сообщил о возобновлении водоснабжения на железнодорожном вокзале города. По его словам, впоследствии вода появится и в квартирах жильцов близлежащих домов.

Всего водоснабжение будет восстановлено 900 абонентам.

Примите во внимание! После освобождения Херсона появляется все больше информации о том, как россияне терроризировали местное население. Недавно Дмитрий Лубинец рассказал о масштабах пыток оккупантов в Херсонской области. По его словам, в Херсоне уже обнаружены две пыточных, где подвергали пыткам десятки человек.

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Автор: Анна Романюк