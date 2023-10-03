Очень тяжелые дни: Соболевский рассказал, по каким объектам россияне бьют на Херсонщине

Российские военные постоянно обстреливают Херсон из разных видов вооружения. Враг преследует прежде всего террор мирного населения, поэтому бьет прицельно по гражданской инфраструктуре.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу о ситуации в городе. По его словам, утром 3 октября оккупанты в очередной раз нанесли удар.

К теме Из какого оружия россияне обстреливают Херсон: Хлань рассказал о новых видах атак

"Снова обстрелы. Как минимум один человек получил ранения. И теперь слышны взрывы", – отметил Соболевский.

Чаще всего российские оккупанты применяют реактивные системы залпового огня и артиллерию. Участились обстрелы с помощью управляемых авиабомб.

Что происходит на Херсонщине: смотрите видео 24 Канала

Соболевский подчеркнул, что больше всего от вражеских атак страдает Бериславский район.

Во что целит враг

Российские оккупанты используют тактику террора. Они стремятся уничтожить как можно больше людей.

Преимущественно "отрабатывают" по медицинским и образовательным учреждениям, жилищной застройке. Также это места скопления людей – рынки, супермаркеты, транспортные узлы,

– перечислил Соболевский.

Ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что оккупанты специально начинают обстрелы в первой половине дня – именно тогда люди выходят на улицу по своим делам.

Ситуация в Херсонской области: последние новости