Наземные бои продолжаются уже несколько дней, – подполковник запаса ЦАХАЛ о войне на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ совершил наземное наступление на юг Ливана против группировки "Хезболла". Так они хотят обезопасить северные границы Израиля.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден, заметив, что сейчас Израиль сосредоточен на операции в южном Ливане. Уже известно об определенных потерях среди ЦАХАЛ. Речь идет о десятках военных.

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Израиль осуществляет и воздушные удары

Как отметил Зайден, также Израиль осуществляет воздушные удары по врагам на Ближнем Востоке. Были прилеты и в Сирии, и на территории Ливана.

Круг вокруг Израиля не сужается. Мы даем отпор Ирану и находимся на последней стадии войны,

– сказал Зайден.

Ситуация с ХАМАС в Газе также частично решена. Израильская армия смогла уничтожить военное крыло этой группировки. Они перешли на партизанские методы борьбы. Их понемногу уничтожают. К сожалению, пока не удалось освободить заложников.

В военном плане удалось выполнить задачу. А вот политическое направление пока стоит на месте,

– сказал Зайден.

Обратите внимание! В конце сентября Израилю удалось уничтожить верхушку "Хезболлы". Что это за группировка – читайте в материале 24 Канала.