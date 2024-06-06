В Укрэнерго рассказали, когда ситуация со светом может стать тяжелее

Ситуация в украинской энергосистеме довольно напряженная, сохраняется дефицит и действуют графики отключений света. В Укрэнерго рассказали, что в середине лета может быть еще тяжелее.

В Укрэнерго рассказали, что самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета 2024 года. Ежедневные дефициты электроэнергии могут расти, поскольку из-за жары возрастет потребление.

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Восстановительные работы продолжаются

В компании отметили, что покрыть это потребление будет трудно, поскольку все еще будут продолжаться восстановительные работы на поврежденных тепловых и гидроэлектростанциях. Энергосистема была повреждена в результате российских атак.

К тому же летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомных станций будут находиться в ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам следующей зимой,

– объяснили в Укрэнерго.

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