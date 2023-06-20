Напоминает советскую схему, – политолог объяснил, каков формат взаимодействия Китая с миром

После официального визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай вряд ли тронется лед в отношениях стран. Пекин внутренне готовится к открытому конфликту со свободным миром.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Тарас Загородний. По его словам, Китай во многих вещах наследует Советский Союз. В частности, в имитации миротворчества.

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"СССР везде пропагандировал мир, равенство, антиколониализм, но на самом деле продвигал собственные интересы. Именно это теперь делает Китай в более модернизированном виде", – сказал Загородний.

Китай готовится к войне со свободным миром: смотрите видео

Пекин имеет значительно более широкое поле для маневров, чем имел СССР, потому что он лучше подготовлен, экономически более мощный и без всяких идеологических предрассудков.

Война Китая с миром – только вопрос времени

Китай ясно показал, что он считает свой устрой наилучшим в мире.

"Я не думаю, что мы будем наблюдать какие-то оттепели. Китай решил для себя, что рано или поздно возникнет конфликт со свободным миром. Это только вопрос времени", – констатировал политолог.

Китайско-американские отношения: последние новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл 18 июня в Пекин с официальным визитом. Он попытался наладить коммуникацию с Китаем, в частности насчет войны в Украине.

Уже 19 июня Блинкен встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Страны провели основательные переговоры и достигли неожиданных договоренностей. В частности, Китай заверил, что не будет предоставлять летальное оружие России.

К слову, в феврале 2023 года Блинкен отменял поездку в Пекин из-за китайских шаров-шпионов. Один из них пытался пролететь над ракетными полями Монтаны.

На фоне ухудшения китайско-американских отношений в Тайваньском проливе 3 июня произошел опасный инцидент между военными кораблями США и Китая. Китайский военный корабль пересек перед американским эсминцем чувствительную водную артерию.