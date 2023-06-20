Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, Китай у багатьох речах наслідує Радянський Союз. Зокрема, в імітації миротворчості.

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"СРСР скрізь пропагував мир, рівність, антиколоніалізм, але насправді просував власні інтереси. Саме це тепер робить Китай у більш модернізованому вигляді", – сказав Загородній.

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Пекін має значно ширше поле для маневрів, ніж мав СРСР, бо він краще підготовлений, економічно потужніший і без жодних ідеологічних забобонів.

Війна Китаю зі світом – лише питання часу

Китай чітко показав, що він вважає свій устрій найкращим у світі.

"Я не думаю, що ми спостерігатимемо якісь відлиги. Китай вирішив для себе, що рано чи пізно виникне конфлікт з вільним світом. Це лише питання часу", – констатував політолог.

Зверніть увагу! На тлі погіршення китайсько-американських відносин у Тайванській протоці 3 червня стався небезпечний інцидент між військовими кораблями США та Китаю. Китайський військовий корабель перетнув перед американським есмінцем чутливу водну артерію.

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