Палата представителей США не может выбрать нового спикера: как это повлияет на следующие выборы

В Конгрессе США продолжается эпопея с избранием нового спикера Палаты представителей. Это будет иметь последствия для Республиканской партии на следующих выборах.

Политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, что ситуация в Конгрессе является стыдом, позором и бардаком.

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"Когда будут следующие выборы в США, республиканцы расплатятся перед избирателями за безобразие, которым они теперь занимаются", – отметил Рашкин.

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Так, никто не захочет голосовать за партию, которая даже не может самоорганизоваться. Поэтому больше поддержки могут получить именно демократы.

Байден дал Конгрессу "легкую работу"

Основная работа Конгресса состоит в том, чтобы распределять государственные средства. Однако Палата представителей уже две недели без спикера, поэтому работа стоит и решения не принимают.

В частности, о помощи Украине и Израилю на сумму 106 миллиардов долларов, которые у Конгресса запросил Джо Байден.

"Президент дает им возможность "легкой победы" – сделать то, что и так выглядит правильным и явно всем поможет", – констатировал Рашкин.

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