Не под контролем россиян, – военный обозреватель рассказал, что на самом деле происходит в Константиновке

В России заявили, что якобы полностью освободили Константиновку в Донецкой области. Однако Украина опровергла эту информацию. Тем не менее, для россиян было важно именно сейчас объявить о "победе".

Такое мнение высказал 24 Канал военный обозреватель Денис Попович, отметив, кому именно было адресовано сообщение о "захвате" Константиновки. Также он рассказал, что сейчас происходит в этом населенном пункте в Донецкой области.

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Какова ситуация в Константиновке?

"Мне примерно понятно, почему об этом было объявлено именно сейчас. 4 июля – это День независимости США. Владимиру Путину нужно было показать Дональду Трампу, что российская армия "взяла" Константиновку. Вот только Трамп на карты не смотрит, ему очень нравятся картинки, визуализация, когда горят пожары. А то, что заявил Герасимов (глава российского Генштаба – 24 Канал), Трамп не воспримет. Он сейчас занят празднованием Дня независимости США", – отметил военный обозреватель.

Поэтому это заявление, по его мнению, ориентировано не на внутреннюю аудиторию в России, а на внешний контур.

Военный обозреватель опроверг заявление россиян о "захвате" Константиновки: смотрите видео

Он обратил внимание на то, что российская пропаганда не предоставила доказательств того, что Константиновка захвачена.

Эти пропагандистские ролики были смонтированы из множества эпизодов, часть из которых вообще произошла за месяц до заявления Герасимова. Поэтому на сегодняшний день Константиновка не находится под контролем россиян. За город продолжаются бои. И Украина официально опровергла эти российские заявления,

– подчеркнул Денис Попович.

Военный обозреватель пояснил, что в Константиновке происходит попытка инфильтрации российской армии. Украинские силы ведут борьбу с этими инфильтрационными группами. Еженедельно, по его словам, ликвидируется до 40 оккупантов, пытающихся закрепиться в Константиновке. Также в город прибывает подкрепление Сил обороны Украины.

Отметим, что в Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявление Путина о том, что россияне якобы контролируют почти всю Константиновку и продолжают "зачистку" города. Кроме того, оккупанты якобы продвинулись в направлении Алексеево-Дружковки.

Аналитики ISW считают, что эти "достижения" россиян завышены. Противник контролирует менее половины Константиновки и не закрепился на большинстве территорий. В то же время, чтобы добраться до Алексеево-Дружковки, россиянам нужно пройти еще несколько километров.