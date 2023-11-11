Россиянам будет еще некомфортнее: Березовец прокомментировал атаки ВСУ по Крыму
Россиянам тревожно в оккупированном Крыму. Черноморский флот несет потери, и враг не знает, куда переместить свои корабли.
Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, что ситуация для россиян на оккупированном полуострове будет только ухудшаться.
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"С получением современных систем поражения от союзников пребывание в Крыму будет становиться все более некомфортным", – констатировал Березовец.
Что происходит в Крыму и Черном море: смотрите видео 24 Канала
Существование российкого флота теряет смысл
Как известно, Силы обороны могут поражать вражеские корабли даже на территории самой России, а не только в оккупированном Крыму. Так, надводные дроны украинского производства Sea Baby атаковали российские военные суда непосредственно в бухтах их базирования.
Нет сегодня безопасного места вообще в акватории Черного и Азовского морей, куда бы не могли попасть украинские Силы обороны. Это касается как ударов с воздуха, так и ударов надводными дронами,
– подчеркнул Березовец.
Пребывание российского флота в акватории Черного и Азовского морей теряет смысл, потому что все это зона потенциального поражения. Кроме того, у врага нет безопасных точек на карте России, куда может перебазировать свои корабли.
Черноморский флот стабильно сокращается: последние новости
- Ночью 10 ноября украинские силы атаковали российские десантные корабли класса "Серна" в Крыму. На поражённых судах были экипаж и бронированная техника.
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что данная операция даст дополнительные возможности для защитников. Как выяснилось, россияне использовали пораженные катера для мобильного прикрытия своей группировки в Крыму и Черном море.
- Кроме того, мощным ударом по российскому флоту стало поражение ракетоносителя "Аскольд" 4 ноября. Как известно, этот корабль еще даже не успели ввести во флот.