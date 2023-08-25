Это единственное достижение Путина: какие процессы в России может запустить потеря Крыма
Президентство Владимира Путина составляет ряд поражений и катастроф. Единственным достижением диктатора более чем за 20 лет россияне считают захват Крыма.
Музыкальный критик, журналист, российский оппозиционер Артём Троицкий сказал 24 Каналу, что будет означать потеря полуострова для страны-агрессора и лично Путина.
Вашему вниманию В Крыму развевался флаг Украины и был бой: что известно о спецоперации ГУР и ВМСУ на полуострове
"Крым для Путина, конечно, фетиш. Единственный козырь, который он может предъявить некритически настроенным российским гражданам, – это захват полуострова", – констатировал Троицкий.
Что означает захват Крыма для Путина: смотрите видео 24 Канала
Среди значительных событий для России также могут быть зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года и чемпионат мира по футболу 2018-го. Однако эти мероприятия нельзя отнести к "героическим".
Крым станет приговором для Путина
Когда украинские военные освободят Крым от российских оккупантов, это станет смертным приговором власти Путина. Утрату полуострова не выдержат не только какие-то "диссиденты", а все обычные россияне.
Учитывая последние события на оккупированном полуострове, этого не так уж долго ждать. В скором времени Крым вернется домой – в Украину.
Украинская спецоперация в Крыму: основное
- На День Независимости, 24 августа, украинские разведчики совершили успешную операцию на оккупированном полуострове. Бойцы высадились недалеко от района мыса Тарханкут, нанесли потери захватчикам и повесили государственный флаг. Защитники покинули Крым в полном составе.
- Однако этого нельзя сказать о российских оккупантах, понесших немалые потери. Так, было уничтожено не менее 30 врагов и повреждены четыре быстроходных катера.
- Спецоперацию украинских бойцов прокомментировал Владимир Зеленский. Он сказал, что "это наши ребята". В то же время президент подчеркнул, что об освобождении Крыма говорить еще рано.