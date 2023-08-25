Это единственное достижение Путина: какие процессы в России может запустить потеря Крыма

Президентство Владимира Путина составляет ряд поражений и катастроф. Единственным достижением диктатора более чем за 20 лет россияне считают захват Крыма.

Музыкальный критик, журналист, российский оппозиционер Артём Троицкий сказал 24 Каналу, что будет означать потеря полуострова для страны-агрессора и лично Путина.

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"Крым для Путина, конечно, фетиш. Единственный козырь, который он может предъявить некритически настроенным российским гражданам, – это захват полуострова", – констатировал Троицкий.

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Среди значительных событий для России также могут быть зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года и чемпионат мира по футболу 2018-го. Однако эти мероприятия нельзя отнести к "героическим".

Крым станет приговором для Путина

Когда украинские военные освободят Крым от российских оккупантов, это станет смертным приговором власти Путина. Утрату полуострова не выдержат не только какие-то "диссиденты", а все обычные россияне.

Учитывая последние события на оккупированном полуострове, этого не так уж долго ждать. В скором времени Крым вернется домой – в Украину.

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