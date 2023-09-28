Весь Крым под прицелом: оккупантам негде спрятать что-либо на полуострове
Во временно оккупированном Крыму не перестают взрываться военные объекты врага. Российские захватчики начинают понимать, что они на полуострове не задержатся.
Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал 24 Каналу, что оккупантам негде спрятаться в Крыму.
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"Атаки будут продолжаться, мы ежедневно будем видеть такие сообщения. Нет точки в Крыму, куда не могут достать наши беспилотники, крылатые ракеты или диверсионные группы. Весь полуостров под нашим прицелом", – констатировал Гетьман.
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По его словам, точным ударам по вражеским объектам в Крыму предшествовали тщательно продуманные шаги – уничтожение средств связи на "вышках Бойко", а затем зенитно-ракетной системы "Триумф" возле Евпатории.
Так в противовоздушной обороне россиян возникла щель, которую эффективно используют наши защитники. Гетьман подчеркнул, что быстро восстановить противовоздушную оборону в Крыму оккупанты не в состоянии.
Что происходит в Крыму: последние новости
- В британской разведке проанализировали удары по полуострову, кульминацией которых стала атака по штабу черноморского флота в Севастополе. Считают, что Россия теряет возможность блокировать украинские порты.
- На фоне успешных ударов по Крыму представитель украинской разведки Андрей Черняк дал совет российским оккупантам. По его словам, единственный безопасный вариант для них – перебазироваться с полуострова вместе со всем своим ржавым хламом.
- Освобождение Крыма станет для россиян и лично Владимира Путина более болезненным, чем любой другой проигрыш на поле боя. Захват полуострова стал едва ли не величайшим "достижением" диктатора, поэтому его потеря может привести к фатальным последствиям для режима.