Россияне роют траншеи в Крыму: в ОК "Юг" раскрыли цель врага
Вооруженные Силы Украины уверенно давят на врага на всех участках фронта. Панические настроения среди россиян нарастают и во временно оккупированном Крыму.
Об этом 24 каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские захватчики активно роют траншеи на севере полуострова.
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Оккупанты активно укрепляют административную границу Крыма. За последний месяц россияне вырыли траншеи, которые расположены буквально в 10 километрах от Херсонской области. Как отметила Гуменюк, в этом процессе оккупантами руководит страх.
Порой мне кажется, что россияне начали искать тот самый глубокий тыл, куда хотели бы спрятаться. Потому и роют поглубже,
– сказала спикер ОК "Юг".
Оккупантам негде спрятаться от ударов ВСУ
Гуменюк подчеркнула, что у оккупантов уже нет глубокого тыла. Следовательно, им очень трудно найти место, где они могли бы чувствовать себя безопасно.
Огневая работа, которую ведут Силы обороны, уже совершенно не привязана к линии фронта, а достигает гораздо глубже. Главная задача ВСУ состоит в том, чтобы истощать врага, уничтожать его запасы и не давать покоя в тылу,
– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
Она добавила, что это очень нервирует россиян, ведь уменьшает их боевой потенциал и усложняет логистику.
Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Крыму: смотрите видео
В Крыму еще больше активизировались силы сопротивления
Как отметила спикер ОК "Юг", в сложившейся ситуации в Крыму еще активнее стало движение сопротивления. Местное население полуострова стало теснее сотрудничать с защитниками Украины.
"Речь идет не о том населении, которое туда приехало с 2014 года, считая это своей территорией. А о настоящих крымцах, которые там были с самого начала и противодействовали оккупации в латентном режиме", – объяснила Гуменюк.
По ее словам, сейчас сопротивление местных жителей Крыма приобретает все более яркие проявления.
Ситуация в Крыму: коротко
- В аннексированном Крыму растет количество могил российских военнослужащих, погибших в Украине. Крымские военные потери России, по минимальным подсчетам, приближаются к трем сотням человек.
- Как сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков, наступательные действия ВСУ уже приближаются к участку "сухопутного коридора" к Крыму. Он уже находится под огневым контролем наших военных.
- ВСУ активно поражают цели в тылу врага на Южном направлении. Как рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, россияне пытаются отодвинуться как можно дальше.
- Россия перебрасывает на север Крыма все новые и новые военные подразделения. В Главном управлении разведки Министерства обороны отметили, что это нужно стране-агрессору, чтобы удержать хотя бы те оккупированные территории Украины, которые еще не освободили ВСУ.