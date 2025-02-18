Россия подошла вплотную: глава МВА рассказал о ситуации в Купянске

Ситуация на фронте остается непростой. Враг очень близко подошел к Купянску, что на Харьковщине.

Армия России очень близко по всей линии фронта к городу Купянск Харьковской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина.

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Ситуация сложная

По словам начальника МВА, ситуация очень сложная.

Это касается линии фронта, ситуации безопасности, социальной и критической инфраструктуры. Кроме ситуации безопасности, сейчас донимают погодные условия,

– подчеркнул он.

Кроме этого, в многоквартирных домах есть перемерзание систем отопления, однако коммунальщики прилагают усилия для того, чтобы устранить эту ситуацию. Глава МВА также указал, что войска России активно применяют беспилотники.

Враг наносит удары постоянно и, к сожалению, контролирует логистические пути и затрудняет обеспечение жизнедеятельности общества.

Россияне совершили 55 атак на Покровском направлении и 23 на Новопавловском, в частности у Торецка и Часового Яра. В Генштабе также отследили активность россиян в харьковской области.