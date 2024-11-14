Показываем на карте Купянск, где враг пытался закрепиться: почему важен город

Российские войска прорвались в Купянск Харьковской области, но им не удалось закрепиться. Оккупантов ликвидировали, ситуация в городе контролируется.

24 Канал показывает, где расположен Купянск на карте, а также рассказывает о ситуации в городе.

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Где расположен Купянск

Купянск – город Харьковской области и районный центр Купянского района. Он расположен на реке Оскол (приток Северского Донца). Это второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области (после Харькова), расположенный неподалеку от границы с россией: в 40 километрах.

Город Купянск на карте:

Важно! С 27 февраля 2022 года Купянск был оккупирован Россией. 10 сентября 2022 года Вооруженные Силы Украины освободили город.

Актуально о ситуации в Купянске

По данным Купянской городской военной администрации, российскому десанту, который 13 ноября прорвался на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось.

Председатель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко сообщил, что по состоянию на утро 14 ноября ситуация контролируется Силами обороны Украины. Он отметил, что информация о том, что войска враг закрепился в Купянске, – не соответствует действительности.