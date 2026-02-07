В Купянске россияне остались только в "колодце": в ВСУ объяснили, в каком они там положении

Украинские силы продолжают продвигаться в Купянске, зажимая врага в городской застройке. Сейчас в городе осталось небольшое количество оккупантов.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, объяснив, где именно располагаются остатки россиян в Купянске Харьковской области. Также численность оккупантов там уменьшается, поскольку Силы обороны осуществляют "разведывательно-штурмовые действия по выявлению и ликвидации противника".

Какое количество оккупантов остается в Купянске?

Трегубов отметил, если раньше речь шла о том, что большинство россиян сосредоточено в одном квартале в Купянске, то теперь все россияне, оставшиеся в городе, находятся в этом квартале.

Что происходит в Купянске: смотрите на карте

"Это квартал к северу от центра, это район городской больницы. Это, фактически, "колодец" из многоэтажек. Там они сейчас находятся и пытаются удерживать оборону. Речь идет о количестве до 50 человек врага", – подчеркнул Виктор Трегубов.

Обратите внимание! Силы обороны, как отметил военный эксперт Роман Свитан, полностью контролируют юго-западное направление в Купянске. Но в дальнейшем им нужно сбросить противника с правого берега реки Оскол и убрать плацдарм в районе Двуречной. Там необходимо развернуть военную операцию по зачистке правого берега Оскола до Двуречной. Если же оставить этот плацдарм, то враг может снова начать продвигаться с севера на юг в сторону Купянска.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил отметил, что оккупанты там изолированы. Они не могут вести активные действия, а просто пытаются выжить, получая снабжение по воздуху.

Какая ситуация на фронте?