Это бы летело по Украине: какие задачи уже удалось выполнить на Курщине

Российские войска пытаются отбить часть Курской области, где находятся Силы обороны Украины. Диктатору Владимиру Путину важно контролировать эту территорию перед инаугурацией Дональда Трампа.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что от начала операции ВСУ в Курской области враг скинул туда около 3000 управляемых авиабомб. Эти КАБы могли бы прилететь по Украине.

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Что происходит на Курщине

Как отметил Тимочко, российские власти уже рассказывали, что на восстановление инфраструктуры на Курщине нужно около 700 миллиардов рублей. А бюджет региона – только 80 миллиардов.

Путину важно контролировать территорию Курской области до начала возможных переговоров, над которыми работает Трамп. Он понимает, что это его потенциальная слабость.

Если бы Путин был уверен, что у него сильные позиции в переговорном процессе, то на Курщину выставили бы силы сдерживания, а остальные перебросили бы в Донецкую или Харьковскую область. Если они усиливают боевые действия на Курщине, то Путин торопится и понимает, что не настолько прочно стоит на переговорных позициях,

– сказал Тимочко.

Пока подразделения Сил обороны Украины будут находиться в Курской области, до тех пор Путин не сможет заявлять, что у него ситуация под контролем.