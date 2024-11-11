"Финальный рывок": что задумали россияне на Курщине

Россияне сосредоточили в Курской области 50 тысяч военных, включая военных из Северной Кореи. Последние недели оккупанты уже активизировали наступательные действия и готовятся к финальному наступлению.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что задачей россиян является вытеснение ВСУ из Курской области до конца этого года. Кроме того, наступления враг осуществляет одновременно с нескольких направлений, а не с одного, как это было раньше.

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Что задумали россияне на Курщине

Руководитель Центра рассказал, что в целом на Курщине российское наступление было и оно продолжается и сейчас. Поэтому те действия, которые сейчас происходят в этой области можно назвать уже второй попыткой контрнаступления россиян.

Первая попытка оккупантов вытеснить ВСУ из Курской области началась 15 сентября этого года, но, в результате, была неудачной. Затем, с 10 октября, враг тоже усилил наступление. Тогда россиянам удалось немного продвинуться и вернуть под контроль некоторые территории.

Сейчас они (россияне – 24 Канал) готовятся к такому финальному рывку, который, вероятно, хотят осуществить до конца этого года. Он предусматривает полное вытеснение украинских войск из Курской области,

– объяснил Мусиенко.

Именно для этого россияне накапливали группировку, которая сейчас перешла рубеж 50 тысяч. Также они ожидали подкрепления в виде северокорейских солдат.

Интересно! Военный аналитик Ян Матвеев высказал мнение о том, что россияне усиливают штурмовые действия на Курщине из-за планов Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Трамп может планировать замораживание конфликта, поэтому Кремлю невыгодно пребывание ВСУ в этой области.

По словам руководителя Центра, за последнюю неделю была уже не одна попытка осуществить массированное наступление с 3 – 4 направлений.

Если раньше, в большинстве, наблюдался фронт в районе Коренева и дальше на восток, куда враг давил постоянно и имел определенные тактические успехи, то сейчас добавился и Северный, и Восточный направления одновременно,

– отметил Мусиенко.

Он добавил, что украинские войска делают все для того, чтобы сорвать замысел россиян. Для примера, в Брянскую область уже "залетели хорошие БПЛА", которые ударили по складам с боеприпасами. Этот арсенал оккупанты использовали в большинстве для обеспечения российской группировки на Курщине.

К слову, для контрнаступления в Курской области россияне используют БМП, БТР и танки, пытаясь обойти и вклиниться между стыками бригад. Противник прибегает к тактике обходных маневров.