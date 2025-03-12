Россия сосредоточила мощную группировку: генерал-лейтенант в отставке объяснил действия ВСУ на Курщине

Ситуация в Курской области обостряется. Российские войска постепенно продвигаются и, вероятно, уже зашли в город Суджа. Однако в самом городе идут тяжелые бои.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что украинским войскам нужно удерживать территорию в Курской области, ведь это – военно-политический актив Украины. Однако вопрос в наличии достаточного количества сил и ресурсов для выполнения этой задачи.

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Вопрос не только в Курской области

Романенко отметил, что россияне в Курской области сформировали достаточно мощную группировку в количестве более 600 тысяч личного состава. Это элитные механизированные части. Также враг привлек лучших северокорейских спецназовцев.

В то же время относительно Сил обороны Украины, то на Курщине усложнилось их логистическое обеспечение. Поэтому начался процесс отвода наших войск из регионов, которые они занимали ранее, и проведения так называемых арьергардных боев с целью нанесения больших потерь силам и средствам врага,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Обратите внимание! По данным проекта Deep State за 12 марта, россияне, вероятно, зашли в город Суджа в Курской области. Враг занял Махновку, Замостье и Казачью Локню. Что касается Суджи, то противник почти полностью контролирует город – там присутствуют российские войска и есть серая зона на западе и севере.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 10 марта заверил, что угрозы окружения украинских сил в Курской области нет и ситуация там остается под контролем Украины.

Однако сейчас важнее вопрос даже не Курской области России, а украинской Сумщины. Потому что недавно российские подразделения перешли границу и организовали действия по расширению там плацдармов. Соответственно эти вопросы украинскому командованию нужно решать в комплексе.

Что происходит в Курской области: смотрите на карте

Отметим, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, враг пытается максимально давить на ВСУ, но украинское командование "делает то, что и должно делать". По его словам, войска Украины на Курщине "выполняют задачи" и при этом сохраняется "максимум жизней" украинских воинов.