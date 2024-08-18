Перебросили только одну четвертую: сколько оккупантов должно быть на Курщине, чтобы отразить наступление ВСУ

Российское военное командование уже перебросило в Курскую область из зоны боевых действий в Украине около 5 тысяч военнослужащих.

Издание ссылается на источник, знакомый с деталями операции. По данным собеседника, среди оккупантов, которых переброшенных в Курскую область, бригада из Донецкой области, где россияне активно наступают.

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Других захватчиков в Курскую область сняли с менее важных для Кремля участков фронта.

"Однако, этого усиления мало для того, чтобы заставить украинские войска отступить из Курской области", – говорится в статье.

А вот для того, чтобы достичь в этом успехов, России придется задействовать более 20 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих.

Численность украинских военных

Украина, в свою очередь, направила в Курскую область до 6 000 военных, отмечает WSJ. Еще 4 000 военных ВСУ были перемещены в Сумскую область.

Чтобы избежать ослабления сил на линии фронта, в операции в Курской области украинское командование задействовало значительное количество войск из резерва, формированием которого занималось последние несколько месяцев, в том числе при поддержке западных союзников.