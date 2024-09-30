ВСУ сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаются дальше: впечатляющее видео
Источник:"Черный лебедь"
Украинские военные продолжают операцию на территории Курской области России. Бойцы ударной группы "Черный Лебедь" сообщили, что они продвигаются на Курщине.
В частности, они об этом рассказали в понедельник, 30 сентября. Также они обнародовали соответствующие кадры.
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ВСУ сожгли позицию россиян на Курщине
Украинские бойцы ударной группы "Черный лебедь" из 225-й бригады показали видео, как сожгли позицию российских войск в Курской области.
Они отметили, что продвигаются дальше на Курщине.
Во-первых, это имеет хороший вид; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное – мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше. Горы, горы ясно,
– говорится в сообщении украинских военных.
Как украинские бойцы сожгли позиции россиян на Курском направлении: смотрите видео