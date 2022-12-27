После этого у россиян не будет шансов у Бахмута – Гайдай о важности деоккупации Кременной
Одним из самых горячих направлений фронта является участок Сватово-Кременная. Там сложная ситуация, наши военные медленно, но уверенно продвигаются вперед.
В эфире телеканала Эспрессо председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, почему для Украины стратегически важна деокупация Кременной. Он также отметил, что оккупанты уже успели хорошо подготовиться к обороне города.
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Почему для Украины важно освободить Кременную
По словам Гайдая, украинские военные, деоккупировав Кременную, смогут разбить вражескую группировку на две части.
Российские солдаты понимают, что их ждет потрясающее поражение, поэтому делают все, чтобы хоть как-то его оттянуть. В частности, захватчики минуют территорию, а также подтягивают технику и резервы.
Они четко понимают, что если придет время и Кременная будет деоккупирована ВСУ, то они потеряют стратегический населенный пункт, потому что дальше уже идет Рубежное, Северодонецк и Лисичанск,
– заявил Гайдай.
Он отметил, что после этого у россиян будут мизерные шансы даже у Бахмута, потому что их войска "посыпятся".
Кроме того, Гайдай подчеркнул, что освобождение Кременной от российских оккупантов откроет направление на Старобельск, в случае деоккупации которого ВСУ будут держать под огненным контролем все логистические дороги Луганской области.
Ситуация поблизости Кременной: показываем на карте
Что происходит на Луганщине: последние новости
- Недавно Сергей Гайдай сообщил, что информация об освобождении Кременной или то, что в город зашли наши войска – не соответствует действительности. Впрочем, оккупанты понемногу убегают в Рубежное, в том числе российское командование.
- В частности, источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что в ночь на 27 декабря оккупантам в Кременной таки было горячо. Командование русских военных бежало в Рубежное. Его пытались догнать мобилизованные, но их отстреливали отряды кадыровцев.
- ВСУ продолжают продвигаться на линии Сватово – Кременная. 24 декабря аналитики по американскому Института изучения войны отмечали: вероятно, украинские военные продвинулись в село Коломыйчиха, расположенное в 10 километрах северо-западнее Сватового.
- Ситуация на участке Сватово – Кременная в Луганской области остается тяжелой. Несмотря на это, украинской армии удалось "сделать" мертвыми и ранеными около 150 вражеских бойцов только за 24 декабря.