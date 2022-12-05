Есть хорошие новости от партизан, – Гайдай рассказал о ситуации возле Сватово и Кременной
Ситуация в Луганской области остается без кардинальных изменений. На Сватовско-Кременском направлении оккупационные войска России находятся в глухой обороне.
В то же время возле Белогоровки украинские защитники круглосуточно отбивают вражеские атаки. Об этом 24 каналу сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Кстати Изменилась ли тактика вагнеровцев на Бахмутском направлении: эксперт оценил "метод" Кремля
Смена линии фронта в районе Кременной
Хорошие новости есть и от партизанского движения, которое наносит мощный урон в тылу врага,
– рассказал глава Луганской ОВА.
Он также отметил отличную работу наших артиллеристов. Украинские военные поражают казармы, склады с боекомплектами и скопление техники оккупационного войска.
В районе Кременной произошло перемещение линии фронта. Так, севернее города вблизи населенных пунктов Песчаное и Житловка захватчики немного оттеснили наши подразделения. Это ситуативное улучшение произошло исключительно из-за того, что оккупанты бросают туда бешеное количество личного состава.
"Профессиональной военной тактикой или стратегией там и не пахнет. Они просто продавливают оборону количеством воинов", – объяснил Гайдай.
По его словам, эта ситуация позволяет россиянам выиграть 1 – 3 дня для себя. Однако скоро все стабилизируется.
К тому же оккупанты уже строят вторую линию обороны в районе Старобельска. Там они оставляют свои наиболее профессиональные подразделения – десантников, которых перебросили с Херсонщины. Поэтому России неважно, сколько мобилизованных погибнет в Кременной, самое важное – дать подразделениям время, чтобы окопаться возле Старобельска.
Ситуация в районе Белогоровки
Ситуация в районе Белогоровки, что неподалеку от Лисичанска, остается самой сложной. Российские оккупанты круглосуточно предпринимают попытки наступления и обстреливают позиции ВСУ из всего имеющегося вооружения.
"Но пока им (оккупантам – 24 канал) ничего там не удается. Надеемся и не удастся продавить оборону наших Вооруженных Сил", – подытожил глава Луганской ОВА.
Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео
Больше о ситуации на Восточном направлении
- В начале полномасштабного вторжения Россия отправляла в Украину более профессиональный состав своего войска. Впрочем, сейчас из-за массовых потерь вынуждена спецназовцев заменять зэками. Их задача – сдержать ВСУ своими телами, ведь оружия у этого "пушечного мяса" нет.
- К тому же страна-агрессор постоянно осуществляет ротацию своих войск. В настоящее время на Востоке Украины есть вражеские подразделения разных родов войск, в том числе пехота, танковые и механизированные подразделения. На оккупированной Луганщине частично еще остались десантники, а в районе Угледара Донецкой области располагалась морская пехота.
- Украинские защитники недалеко от Бахмута Донецкой области уничтожили вражеский истребитель Су-24. Так, от одного бомбардировщика остались одни обломки. Кроме того, еще один такой российский бомбардировщик ВСУ ликвидировали на Лисичанском направлении.