Применяют свою старинную технологию, – военный эксперт рассказал о действиях россиян в Марьинке

Одним из самых тяжелых участков фронта остается Марьинка в Донецкой области. Прифронтовой город стал призраком – там нет ни одного целого дома.

Военный эксперт Павел Нарожный прокомментировал ситуацию в Марьинке 24 Каналу. По его словам, российские оккупанты действуют там привычными методами.

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"Враг там применяет свою старинную технологию – просто артиллерией, ручными гранатометами, другой техникой сносит дома", – отметил Нарожный.

Во время городских боев территорию удерживают благодаря домам, каждый из которых используют как укрепление. Еще летом украинские военные так контролировали около половины территории Марьинки.

Однако теперь это не имеет смысла, так что защитники отошли на более удобные позиции за пределами города. Но это не изменило принципиально ситуацию на этом участке фронта, ведь Марьинки уже по сути не существует.

Что будет происходить зимой

"Маловероятно, что в течение зимы мы сможем атаковать, потому что климат у нас меняется. У нас постоянно становится все теплее", – пояснил Нарожный.

Так, по размокшей почве невозможно использовать тяжелую технику. Поэтому украинские военные, скорее всего, будут находиться в глухой обороне до весны. И делать это лучше на оборудованных позициях, как и поступили защитники.

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