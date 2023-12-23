Результаты есть: как "хлопок" в Мариуполе влияет на оккупантов и коллаборантов

В оккупированном Мариуполе и близлежащих селах участились взрывы. Россиянам и украинским коллаборантам становится все тревожнее.

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу о ситуации в оккупированном городе. Как известно, 16 декабря партизаны взорвали автомобиль российского офицера синхронно с "хлопком".

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"Из того, что мы видим, результаты есть. Они велики и держат оккупантов в постоянном напряжении", – констатировал Забавин.

По его словам, первые лица-коллаборанты постоянно усиливают охрану, а также изменяют маршруты передвижения и места жительства.

Кроме того, некоторые коллаборанты пытаются находиться в тени и работать непублично. Они мечтают попасть в Россию и занять там какую-то должность, потому что думают, что там безопаснее.

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Взрывы участились не только в Мариуполе и Мариупольском районе, но и в Новоазовском районе – наиболее близком к российской границе.

Несмотря на активизацию скорых на улицах сразу после взрывов, оккупанты говорят, что это якобы "работа их ПВО".

Они рассказывают, что каждое попадание "хлопка" в цель – это работа их ПВО. Но когда нам мариупольцы фиксируют передвижение скорых помощей в большом количестве после взрывов, это свидетельствует о том, что их ПВО очень часто промазывает,

– отметил Забавин.

Так, недавние обстрелы показали, что Мариуполь и все близлежащие поселки под влиянием действия украинского "хлопка".

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