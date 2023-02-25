Боятся, что отравят: российских журналистов умоляют не брать продуктов у мариупольцев
Несмотря на долгое время в оккупации, сопротивление в Мариуполе не утихает. Российские журналисты изучают целый ряд правил, чтобы не погибнуть от рук местных жителей.
В частности, непрошеных гостей могут ликвидировать с помощью отравленной пищи. Видео инструктажа пропагандистов появилось в сети 25 февраля, сообщает 24 Канал.
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Российских журналистов призывают не брать еду у местных
В сети обнародовали видеоинструктаж, который провели для российских журналистов перед выездом во временно оккупированный Мариуполь. Пропагандистов предупреждают, что местные могут их убить, поэтому от них ни в коем случае нельзя ничего брать.
Еще одно из важных правил безопасности – ничего не брать, не пить, не есть у местных. Что бы они вам ни давали – ничего у них есть нельзя,
– говорит россиянка.
На вопрос, почему этого нельзя делать, инструктор отметила, что существует риск, что мариупольцы будут травить приезжих россиян.
Это ярко свидетельствует о настроениях в городе – несмотря на годовую оккупацию, запугивание и притеснения, украинцы и дальше готовы любыми методами бороться с захватчиками.
Россияне боятся, что их будут травить мариупольцы: видео
Кратко о ситуации в Мариуполе
- Во временно оккупированном Мариуполе в последнее время участился "хлопок". В частности, взрывы в городе прогремели вечером 21 февраля, а также ночью и утром следующего дня.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что ВСУ ударили в склад с боеприпасами и военную базу российских захватчиков.
- Очередной "хлопок" посетил оккупированный россиянами город вечером 24 февраля. На складах с боекомплектом врага снова раздавались взрывы.
- Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что удары по позициям россиян в Мариуполе свидетельствуют о том, что ВСУ нашли способ бить по захватчиках в тылу.
- Мариуполь стал своеобразным военным хабом для россиян. Однако сейчас там наблюдают уменьшение количества военной техники и личного состава. Андрющенко сообщал, что в городе осталось около 15 тысяч оккупантов.
- Кроме того, не наблюдается большого движения техники из России в Мариуполь. Чаще всего захватчики едут в обратном направлении для ремонтных работ. В город перебрасывают технику с других участков фронта, оттуда – в Новоазовск, а из Новоазовска – в район Бахмута.