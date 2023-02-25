Боятся, что отравят: российских журналистов умоляют не брать продуктов у мариупольцев

Несмотря на долгое время в оккупации, сопротивление в Мариуполе не утихает. Российские журналисты изучают целый ряд правил, чтобы не погибнуть от рук местных жителей.

В частности, непрошеных гостей могут ликвидировать с помощью отравленной пищи. Видео инструктажа пропагандистов появилось в сети 25 февраля, сообщает 24 Канал.

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Российских журналистов призывают не брать еду у местных

В сети обнародовали видеоинструктаж, который провели для российских журналистов перед выездом во временно оккупированный Мариуполь. Пропагандистов предупреждают, что местные могут их убить, поэтому от них ни в коем случае нельзя ничего брать.

Еще одно из важных правил безопасности – ничего не брать, не пить, не есть у местных. Что бы они вам ни давали – ничего у них есть нельзя,

– говорит россиянка.

На вопрос, почему этого нельзя делать, инструктор отметила, что существует риск, что мариупольцы будут травить приезжих россиян.

Это ярко свидетельствует о настроениях в городе – несмотря на годовую оккупацию, запугивание и притеснения, украинцы и дальше готовы любыми методами бороться с захватчиками.

Россияне боятся, что их будут травить мариупольцы: видео

Кратко о ситуации в Мариуполе