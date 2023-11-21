Часть из них уже никогда не будет воевать: в Мелитополе оккупанты массово отравились едой с доставки

В Мелитополе активно действует движение сопротивления русской оккупации. Недавно там отравили оккупантов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что ликвидация врага во временно оккупированном Мелитополе ведется не только взрывами и прилетами, но силами сопротивления. По его словам, на днях очередная партия оккупантов отравилась.

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Действующее сопротивление в Мелитополе

Федоров заметил, что об инциденте даже пишут вражеские телеграмм-каналы. Россияне заказали еду в каком-нибудь кафе, а после того, как поели ее, весь коллектив отравился.

Часть из них погибла и больше точно не сможет воевать,

– подчеркнул мэр.

По его словам, курьера, доставившего еду, найти не могут. Иван Федоров отметил, что, несмотря на то, что оккупация длится уже почти два года, Мелитополь до сих пор оказывает сопротивление россиянам и продолжает делать все, чтобы приблизить увольнение.

В Мелитополе раздавались громкие взрывы