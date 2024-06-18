Угроза сохраняется уже лет с 30, – Тхорик рассказал о действиях России в отношении Молдовы
Западные разведки сообщают, что вскоре Россия планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове. Помогают ей в этом молдавские политики-беглецы и пророссийские силы в стране.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист RISE Moldova Владимир Тхорик, отметив, что Россия попытается использовать для реванша президентские и парламентские выборы, которые должны состояться в Молдове. Также она продолжает разжигать конфликты в стране.
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Попытается использовать демократические инструменты
Россия в последние годы делает ставку на политиков, которые в Молдове объявлены в розыск за хищения в особо крупных размерах, за мошенничество, создание преступных группировок.
Вообще относительно дестабилизации ситуации со стороны России в Молдове, то она сохраняется уже лет с 30. И это удается Кремлю, ведь Молдова остается самой бедной страной Европы. Россияне умело используют местных коррупционеров, гангстеров,
– отметил журналист.
Речь идет о таком политике как Илан Шор, который пытается "сколотить" в Москве некий политический блок под названием "Победа". Еще один олигарх – Владимир Плахотнюк грабил Молдову примерно 10 лет. Он также сбежал из страны, был объявлен в розыск за хищения в сотни миллионов долларов.
Сейчас организованные преступные группировки Плахотнюка-Шора пытаются взять реванш и с помощью российских спецслужб и молдавских политиков, которым уже нечего терять, вернуться к власти в Молдавии,
– подчеркнул он.
Россия попытается использовать демократические инструменты против Молдовы, а именно президентские выборы, которые должны состояться осенью 2024 года и парламентские, назначенные на 2025 год.
Пытаются манипулировать
В ближайшее время начнутся переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Поэтому Россия начала в Молдове компанию против ЕС. С помощью пропагандистов она распространяет нарративы, что якобы "Европейский Союз – это война", "Майя Санду – это также война".
Местные пророссийские пропагандисты не замечают, что на самом деле война – это все, что связано с сегодняшней Россией, режимом Путина, но пытаются манипулировать,
– подчеркнул Владимир Тхорик.
Россия, по его мнению, готова начать в Молдове межрелигиозный, межконфессиональный, межэтнический конфликты только, чтобы сохранить контроль над Молдовой.
Он напомнил, что восточные регионы Молдовы до сих пор оккупированы Россией – это Приднестровье, где в резервации проживает около полумиллиона человек. Россия готова тратить около миллиона долларов в месяц на то, чтобы разжечь различные конфликты, которые до сих пор еще не вспыхивали в молдавском обществе.
Больше о ситуации в Молдове
- В стране 20 октября 2024 года состоятся президентские выборы и референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз. Россия планирует повлиять на ситуацию в стране, однако пока не нашла единого политического деятеля, который бы мог противостоять Майе Санду и победить ее во втором туре. Среди кандидатов на такую роль – олигарх Илан Шор и лидер социалистов Игорь Додон.
- Кроме того, правительства Великобритании, Канады и Соединенных Штатов заявили о том, что Россия намерена повлиять на результаты президентских выборов и референдума в Молдове. Отмечается, что Кремль может использовать "криминальные группировки для финансирования политической деятельности и подрыва демократических институтов Молдовы".
- Также журналисты The Insider выяснили, что экс-начальник генштаба Молдовы Игорь Горган был информатором российского ГРУ. Об этом стало известно из его переписки с российскими кураторами. Предположительно его контакты с военной разведкой России начались в 2004 году, когда Горган служил в миссии НАТО.