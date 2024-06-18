Угроза сохраняется уже лет с 30, – Тхорик рассказал о действиях России в отношении Молдовы

Западные разведки сообщают, что вскоре Россия планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове. Помогают ей в этом молдавские политики-беглецы и пророссийские силы в стране.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист RISE Moldova Владимир Тхорик, отметив, что Россия попытается использовать для реванша президентские и парламентские выборы, которые должны состояться в Молдове. Также она продолжает разжигать конфликты в стране.

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Попытается использовать демократические инструменты

Россия в последние годы делает ставку на политиков, которые в Молдове объявлены в розыск за хищения в особо крупных размерах, за мошенничество, создание преступных группировок.

Вообще относительно дестабилизации ситуации со стороны России в Молдове, то она сохраняется уже лет с 30. И это удается Кремлю, ведь Молдова остается самой бедной страной Европы. Россияне умело используют местных коррупционеров, гангстеров,

– отметил журналист.

Речь идет о таком политике как Илан Шор, который пытается "сколотить" в Москве некий политический блок под названием "Победа". Еще один олигарх – Владимир Плахотнюк грабил Молдову примерно 10 лет. Он также сбежал из страны, был объявлен в розыск за хищения в сотни миллионов долларов.

Сейчас организованные преступные группировки Плахотнюка-Шора пытаются взять реванш и с помощью российских спецслужб и молдавских политиков, которым уже нечего терять, вернуться к власти в Молдавии,

– подчеркнул он.

Россия попытается использовать демократические инструменты против Молдовы, а именно президентские выборы, которые должны состояться осенью 2024 года и парламентские, назначенные на 2025 год.

Пытаются манипулировать

В ближайшее время начнутся переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Поэтому Россия начала в Молдове компанию против ЕС. С помощью пропагандистов она распространяет нарративы, что якобы "Европейский Союз – это война", "Майя Санду – это также война".

Местные пророссийские пропагандисты не замечают, что на самом деле война – это все, что связано с сегодняшней Россией, режимом Путина, но пытаются манипулировать,

– подчеркнул Владимир Тхорик.

Россия, по его мнению, готова начать в Молдове межрелигиозный, межконфессиональный, межэтнический конфликты только, чтобы сохранить контроль над Молдовой.

Он напомнил, что восточные регионы Молдовы до сих пор оккупированы Россией – это Приднестровье, где в резервации проживает около полумиллиона человек. Россия готова тратить около миллиона долларов в месяц на то, чтобы разжечь различные конфликты, которые до сих пор еще не вспыхивали в молдавском обществе.

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