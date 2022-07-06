Почти не позволяет работать артиллерии – Ким о том, что от Николаева отодвинули линию фронта
Источник:"Украинская правда"
Российские оккупанты находятся на разном расстоянии от Николаева. Однако в среднем линия фронта – в 30 километрах от областного центра, что практически делает невозможными удары вражеской артиллерии.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что россияне, обстреливая регион, действуют не иначе как террористы.
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Россияне бьют по местам скопления людей
Если брать последовательность их действий за несколько дней: был ТРЦ в Кременчуге, потом пятиэтажное здание в очень спальном районе, это один из таких заполненных старыми хрущевками район, там ничего не может быть. А потом ракета прилетела в торговый центр в Одессе, возле взлетной полосы,
– рассказал Ким.
Терроризм России состоит в том, говорит председатель ОВА, что бьют войска агрессора по местам массового скопления людей.
Хочется, чтобы не погибали люди, – Ким
Виталий Ким отметил, что управлять прифронтовым регионом в течение 4 месяцев совсем "невесело". Он отметил, что главное желание – это победить и, чтобы не гибли люди. Ведь труднее всего – не выполнять поставленные задачи, а смотреть, как страдает население.
Это важно ВСУ помешали оккупантам перерезать трассу Бахмут – ЛисичанскОбратите внимание! В ночь на 6 июля оккупанты ударили по Николаевской области "Калибрами". 2 ракеты удалось сбить украинской системе ПВО, однако одна попала в кафе. К сожалению, погиб человек.
Ситуация на прифронтовой Николаевщине: последние новости
- 5 июля враги нанесли массированный удар по Николаеву. После обстрела вспыхнули 2 мощных пожара.
- Одна из ракет прилетела в Дом культуры, разрушив его полностью.
- Также утром 5 июля противник запустил сразу 6 ракет по Баштанке, 3 из них удалось сбить.
- А 1 июля в сторону областного центра улетели сразу 12 ракет. Часть из них удалось сбить, а остальные попали в частные предприятия.
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