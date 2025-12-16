Боец "Тайфуна" сказал, что нужно для стабилизации ситуации в Покровске

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Есть два фактора, которые помогли бы тут полностью остановить продвижение врага.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии "Скиф", отметив, что Силы обороны сдерживают продвижение врага на этом участке фронта. Но проблемы есть. И они известны.

Смотрите также Уникальная операция в Купянске, критическая ситуация в районе Покровска: как изменилась линия фронта за неделю

Чего не хватает Силам обороны?

Как отметил военный, основной фактор – это люди. Именно они осуществляют все операции и сдерживают продвижение врага. Речь идет как о работе беспилотниками, там и о пехотинцах, которые защищают непосредственно на линии фронта.

Несмотря на это, есть проблема с паритетом средств огневого поражения. Не секрет, что российские оккупанты имеют преимущество в количестве артиллерии, боеприпасов и т.д. Известно, что наступательные операции требуют втрое большего преимущества в живой силе, боеприпасах, технике и тому подобное.

Мы используем различные технологические методы, поэтому паритет может быть несколько иным. Но и враг технологически развит. А на этом участке фронта у врага преимущество не в 3 раза, а гораздо больше. Именно поэтому он несет диспропорционально большие потери по сравнению с Силами обороны, которые в то же время остаются довольно большими,

– сказал военный.

Какая ситуация в Покровске: смотрите карту боевых действий

Ситуация в Покровске: кратко