Папа всю жизнь строил бизнес и в считанные дни его потерял, – переселенец из Попасной о войне
В день полномасштабного вторжения студент фармацевтического вуза в Харькове был вдали от родных. Но взрывы для юноши были уже знакомы, ведь он родом из Попасной.
В рамках проекта "СВОИ" для 24 канала Богдан Мисан рассказал о ситуации в Попасной и как удалось уехать из города. Парень рассказал также и о зверствах оккупантов.
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Россияне разрушили жизнь людей
Юноша рассказывает, что в Попасной из 10 тысяч человек осталось жить 200 – 300 человек. Там нет условий для жизни – никаких коммуникаций, город уничтожен полностью.
Богдан говорит, что люди потеряли все, что имели. Такое горе постигло и его отца, ведь он всю жизнь строил свой бизнес и в считанные дни его потерял. Сейчас родители парня в тяжелом моральном состоянии. Семья надеется, что хоть какую-то часть из утраченного имущества будет возвращена.
Мои родители никогда не хотели уезжать из Украины, папа – патриот своей земли,
– говорит Богдан.
Богдан говорит, что после деоккупации его отец хочет уехать в Попасную и открыть аптеку, чтобы помочь людям.
Какая ситуация в городе
Парень рассказал, что улицы города буквально усеяны телами. Знакомые парня недавно туда ездили и были просто поражены происходящим.
У Попасной стоит трупный запах, разбросанные тела, висящие головы. Богдан говорит, что россияне – это дикие люди, которые начали издеваться над телами наших военных.
Что происходит на фронте: главное
- В Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области ВСУ давали "на орехи" оккупантам. Российские захватчики за сутки потеряли более 270 человек ранеными.
- В этот же день в результате огневого поражения района сосредоточение противника в городе Старобельск Луганской области, 14 оккупантов погибли, еще 30 получили ранения.
- У Бахмута наши пограничники сбили вражеский Су-34. Он появился у позиций военнослужащих Госпогранслужбы.
- Украинские воины креативно подошли к истреблению оккупантов, поэтому теперь на гранаты, которые сбрасывают с беспилотников, привязывают сине-желтые ленты. Это такая своеобразная "смертельная визитка" – в перспективе, возможно, она будет пугать россиян больше, чем "визитка Яроша".