Как росармия вербует жителей Приднестровья: молдавский журналист прошел собеседование

В Кишиневе прошли митинги с критикой президента Молдовы Майи Санду и за отставку правительства. В то же время в самопровозглашенной республике Приднестровья началось военное собрание, на которое приглашают всех мужчин призывного возраста. Вероятно, в Тирасполе готовятся к обострению ситуации, формируя определенный резерв.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист издания RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, это привычная практика для Приднестровья, когда резервистов зовут на какие-нибудь собрания. Однако возмущение официальной Молдовы вызывает другое.

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3 вооруженных формирования в Приднестровье

В самопровозглашенной республике, где проживает 500 тысяч человек, расположены условно 3 вооруженных формирования:

так называемые российские "миротворцы", которые вместе с молдавскими, а раньше и с украинскими, охраняют зону безопасности вдоль реки Днестр;

группировка российской армии, входящая в Западный военный округ, который сейчас разносит в щепки города на Востоке Украины;

армия Приднестровья – сепаратисского, непризнанного никем, даже Россией, государства. В эту армию и приглашают резервистов.

"В Приднестровье регулярно зовут резервистов на какие-то собрания. Но возмущение официальных властей Кишинева вызывает ежегодный феномен, когда российские офицеры вербуют в ряды российской армии, расположенной в Приднестровье, жителей Молдовы", – подчеркнул журналист.

В армию Приднестровья вербуют всех желающих

Он отметил, что в российскую армию Приднестровья вербуют всех желающих, даже без военных специальностей.

Я решил позвонить по номеру телефона в объявлении, которые расклеивают на улицах – на столбах, остановках городского транспорта и т.д. – и узнал, что зарплату в такой армии предлагают 600 долларов,

– рассказал Тхорик.

Он добавил, что по сравнению с контрактниками в российской армии, получающими 2 тысячи долларов, такая сумма не является большой. Но для Приднестровья это неплохие деньги.

В разговоре с вербовщиками я представился жителем города Бельцы, расположенного в Правобережной Молдове. Сказал, что у меня есть российское гражданство и что я хочу вступить в ряды российской армии. Сообщил, что работал в Европе на строительстве,

– отметил журналист.

По его словам, через полчаса он прошел собеседование и его готовы были взять буквально за пару недель в ряды российской армии в Приднестровье.

Как вербуют в российскую армию в Приднестровье: смотрите видео

По сценарию России – оккупация Молдовы

Он также подчеркнул, что пообщался с родственниками тех, кто служит по контракту в российской армии. Они рассказали, что всех рекрутов "соблазняют" такими вещами, например, как еда, которую можно брать домой.

Из этого можно сделать вывод, что вербуют представителей не малообеспеченных слоев населения,

– подчеркнул журналист.

Он пояснил, что в российскую армию в Приднестровье принимают на не совсем мирные должности – снайпера, гранатометчика, разведчика. Такие "специалисты" могут быть и диверсантами, в случае продвижения контингента российских войск через Одесскую область в Приднестровье.

"Такая информация была и раньше, что Россия собирается делать военный коридор через Затоку в сторону Приднестровья. Такой сценарий рассматривался кураторами Молдовы из ФСБ в рамках их планов по оккупации Молдовы", – отметил Владимир Тхорик.

Ситуация вокруг Приднестровья: важное