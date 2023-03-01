Как росармия вербует жителей Приднестровья: молдавский журналист прошел собеседование
В Кишиневе прошли митинги с критикой президента Молдовы Майи Санду и за отставку правительства. В то же время в самопровозглашенной республике Приднестровья началось военное собрание, на которое приглашают всех мужчин призывного возраста. Вероятно, в Тирасполе готовятся к обострению ситуации, формируя определенный резерв.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист издания RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, это привычная практика для Приднестровья, когда резервистов зовут на какие-нибудь собрания. Однако возмущение официальной Молдовы вызывает другое.
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3 вооруженных формирования в Приднестровье
В самопровозглашенной республике, где проживает 500 тысяч человек, расположены условно 3 вооруженных формирования:
- так называемые российские "миротворцы", которые вместе с молдавскими, а раньше и с украинскими, охраняют зону безопасности вдоль реки Днестр;
- группировка российской армии, входящая в Западный военный округ, который сейчас разносит в щепки города на Востоке Украины;
- армия Приднестровья – сепаратисского, непризнанного никем, даже Россией, государства. В эту армию и приглашают резервистов.
"В Приднестровье регулярно зовут резервистов на какие-то собрания. Но возмущение официальных властей Кишинева вызывает ежегодный феномен, когда российские офицеры вербуют в ряды российской армии, расположенной в Приднестровье, жителей Молдовы", – подчеркнул журналист.
В армию Приднестровья вербуют всех желающих
Он отметил, что в российскую армию Приднестровья вербуют всех желающих, даже без военных специальностей.
Я решил позвонить по номеру телефона в объявлении, которые расклеивают на улицах – на столбах, остановках городского транспорта и т.д. – и узнал, что зарплату в такой армии предлагают 600 долларов,
– рассказал Тхорик.
Он добавил, что по сравнению с контрактниками в российской армии, получающими 2 тысячи долларов, такая сумма не является большой. Но для Приднестровья это неплохие деньги.
В разговоре с вербовщиками я представился жителем города Бельцы, расположенного в Правобережной Молдове. Сказал, что у меня есть российское гражданство и что я хочу вступить в ряды российской армии. Сообщил, что работал в Европе на строительстве,
– отметил журналист.
По его словам, через полчаса он прошел собеседование и его готовы были взять буквально за пару недель в ряды российской армии в Приднестровье.
Как вербуют в российскую армию в Приднестровье: смотрите видео
По сценарию России – оккупация Молдовы
Он также подчеркнул, что пообщался с родственниками тех, кто служит по контракту в российской армии. Они рассказали, что всех рекрутов "соблазняют" такими вещами, например, как еда, которую можно брать домой.
Из этого можно сделать вывод, что вербуют представителей не малообеспеченных слоев населения,
– подчеркнул журналист.
Он пояснил, что в российскую армию в Приднестровье принимают на не совсем мирные должности – снайпера, гранатометчика, разведчика. Такие "специалисты" могут быть и диверсантами, в случае продвижения контингента российских войск через Одесскую область в Приднестровье.
"Такая информация была и раньше, что Россия собирается делать военный коридор через Затоку в сторону Приднестровья. Такой сценарий рассматривался кураторами Молдовы из ФСБ в рамках их планов по оккупации Молдовы", – отметил Владимир Тхорик.
Ситуация вокруг Приднестровья: важное
- Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что Украина до сих пор усиливает направление на границах с Молдовой. По его словам, происходит не только усиление подразделениями, но и проведение всех необходимых инженерно-фортификационных работ, чтобы Силы обороны могли осуществлять все необходимые мероприятия, находясь на этом направлении.
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Украина может помочь Молдове защититься от России. Он отметил, что для того, чтобы выгнать так называемую армию Приднестровья или уничтожить ее, Молдова может обратиться к украинским войскам, к украинскому военно-политическому руководству.
- Военный эксперт Алексей Гетьман подчеркнул, что Россия могла готовить переворот в Молдове, чтобы вывезти боеприпасы из Приднестровья. Он добавил, что оружие и боеприпасы, которые хранятся в Приднестровье, довольно старые, но они подходят к орудиям, которые применяются в российско-украинской войне.