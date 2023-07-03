Одна из самых больших глупостей россиян, – военный эксперт рассказал о действиях врага в Бахмуте

Ситуация в районе Бахмута остается для россиян критической. Они уже пожалели, что подавали захват этого города как выдающуюся победу, ведь вскоре могут его потерять.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, Бахмут стал одной из величайших глупостей оккупантов.

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"Российская пропаганда постоянно рассказывала о Бахмуте как втором по значимости городе в Украине после Киева. Именно таким образом они оказали победу вагнеровцев на этом участке фронта. Теперь российская армия несет немалые потери, и ситуация для них кризисная", – отметил Селезнев.

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Поскольку врагу очень важно удержать рубежи и позиции в районе Бахмута, он перебрасывает на этот участок фронта свои элитарные части и подразделения.

Но есть уже первые звоночки, мол, "Бахмут не так важен, как Мариуполь". Таким способом российская пропаганда пытается подготовить население к потере города.

Силы обороны изматывают россиян

Бои на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях не позволяют россиянам сосредоточить основные оперативные ресурсы на каком-то одном участке фронта, чтобы коренным образом изменить ситуацию. Кроме того, они вынуждены реагировать на происходящее в районе Антоновского моста.

"Они нервничают. Они тратят немало ресурсов. Они несут бешеные потери", – констатировал Селезнев.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута. В самом городе работают украинские снайперские группы и другие подразделения.

Ранее Череватый отметил, что Россия удерживает мощную группировку на Бахмутском направлении. Однако вагнеровцев там уже нет.

Аналитики ISW считают, что российские захватчики пытаются ответить на украинские операции вокруг города-крепости, стягивая силы с других частей Украины.

Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что на Бахмутском направлении: на север в сторону Красной Горы, на юг в сторону Клещиевки и в сторону Горловки. ВСУ перехватили стратегическую инициативу в районе Бахмута.