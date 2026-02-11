Майор запаса оценил реальные возможности россиян по новому масштабному наступлению весной

Все больше появляется информации о возможном наступлении россиян весной на Юге и Востоке Украины. Враг, вероятно, может активизироваться в районе Славянско-Краматорской агломерации или на отрезке Орехов – Запорожье. Однако для осуществления таких планов противнику нужен соответствующий ресурс.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, имеет ли Россия возможности для осуществления нового удара. Он оценил, предыдущие "наступления" врага.

Сможет ли враг найти новые силы для наступательных действий?

Гетьман отметил, что россиянам для такого наступления нужно большое количество личного состава, который необходимо накопить. Однако не понятно, где именно враг собирается это делать. А также, где брать новые силы.

Количество россиян, которые подписывают контракт в ряды российской армии не увеличивается по меньшей мере последние полгода. Речь идет о 30 – 35 тысяч в месяц, и это примерно столько, сколько ВСУ ликвидируют. Также численность вооруженных сил врага на линии фронта осталась на уровне 710 тысяч, и она не уменьшится, но она не увеличится,

– отметил майор запаса.

Относительно возможного нового наступления россиян летом 2026 года, он напомнил, что враг анонсировал наступательные действия на весну, лето, осень и зиму 2025 года. Также они выставляют постоянно дедлайны по полному захвату Донецкой области, но ни один из них не выполняется. Поэтому реагировать на информацию о новых наступлениях и дедлайнах не стоит.

К слову. По данным DeepState, россияне пытаются просачиваться в северную часть Покровска. В городе враги минируют ранее расчищенные участки. Также они переодеваются в гражданскую одежду, что вывезти тела своих погибших. Кроме того, оккупанты проводят наступления возле Гришино.

"Бои за Покровск продолжаются уже 18 месяцев. За это время россиянам не удалось ни окружить, ни захватить город. Надеюсь, что в ближайшей перспективе им это также не удастся", – подчеркнул он.

Что происходит в Покровске: смотрите на карте

Из сводок Генерального штаба известно, что из ежедневных боевых столкновений уже четверть – это контрудары украинской армии. То есть, боевые столкновения – это не только атаки россиян, но и, по его словам, контрудары Сил обороны в ответ.

Конечно ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации – сложная. Там продолжаются очень тяжелые бои, и опасность того, что нам придется отойти от города, остается. Однако за 18 месяцев обороны Покровска очень много раз в СМИ писали, мягко говоря, преувеличения,

– отметил Алексей Гетьман.

Он добавил, что сейчас украинские силы держат свои позиции возле Покровска и врагу ничего не удалось с этим сделать.

Возможно ли новое наступление России?