Болезненное место Путина: на что диктатор всегда очень бурно реагирует

У Владимира Путина огромное количество комплексов, которые проявляются в его решениях. Но одна тема его затрагивает больше всего.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что Путин постоянно пытается скрыть информацию о своей личной жизни. И когда что-то выходит наружу – он сразу начинает мстить.

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Путин – закомплексованный человек

Как рассказал Яковенко, свое время одна из российских "желтых" газет опубликовала материал, что Путин якобы планирует жениться на своей любовнице Алине Кабаевой. Реакция на это была чрезвычайно бурной.

Буквально на следующий день главного редактора уволили. А владелец очень быстро продал газету. Через некоторое время она снова начала выходить, но была уже совсем другой.

Когда у Путина спрашивали про это, он отвечал, что не стоит совать свой нос в личные дела. Очень эмоционально отреагировал. Это его больное место. А человек он на самом деле очень закомплексованный. Он перегружен огромным количеством комплексов, откуда и идет эта мстительность, болезненная нетерпимость, чтобы рядом с ним не было никого выше, умнее, талантливее,

– сказал Яковенко.

Неудачи России: кратко