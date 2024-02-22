Болезненное место Путина: на что диктатор всегда очень бурно реагирует
У Владимира Путина огромное количество комплексов, которые проявляются в его решениях. Но одна тема его затрагивает больше всего.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что Путин постоянно пытается скрыть информацию о своей личной жизни. И когда что-то выходит наружу – он сразу начинает мстить.
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Путин – закомплексованный человек
Как рассказал Яковенко, свое время одна из российских "желтых" газет опубликовала материал, что Путин якобы планирует жениться на своей любовнице Алине Кабаевой. Реакция на это была чрезвычайно бурной.
Буквально на следующий день главного редактора уволили. А владелец очень быстро продал газету. Через некоторое время она снова начала выходить, но была уже совсем другой.
Когда у Путина спрашивали про это, он отвечал, что не стоит совать свой нос в личные дела. Очень эмоционально отреагировал. Это его больное место. А человек он на самом деле очень закомплексованный. Он перегружен огромным количеством комплексов, откуда и идет эта мстительность, болезненная нетерпимость, чтобы рядом с ним не было никого выше, умнее, талантливее,
– сказал Яковенко.
Неудачи России: кратко
- Российская авиация продолжает обстреливать Украину. Однако время от времени бомбы падают и по территории страны-агрессора. Так, недавно один из самолетов уронил авиабомбу ФАБ-250 на территории Белгородской области. Оккупанты были вынуждены эвакуировать около 150 местных жителей из села Солоти.
- Силы обороны Украины успешно ударили по полигону возле села Трудовское, которое расположено на временно оккупированной территории Донецкой области. Там удалось уничтожить не менее 68 оккупантов в результате точного удара с HIMARS.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 407 тысяч человек личного состава. Наши защитники также уничтожили 6 523 вражеских танка, 12 373 боевые бронированные машины, 9 867 артиллерийских систем, 997 РСЗО, 680 средств ПВО, 325 вертолетов и тому подобное.