"Хорошее настроение" для жителей Ейска и свинка Пеппа: последние больные заявления российских политиков

Кадровая политика российского диктатора Путина привела к тому, что к власти дорвались действительно отбитые люди. Они оторваны от реальности.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Так, он прокомментировал последние неадекватные заявления российских политиков и чиновников.

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Эти люди полностью лишены иронии и самоиронии

К примеру, депутат Госдумы России Александр Хинштейн нашел пропаганду ЛГБТ в мультфильме о Свинке Пеппе. А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после крушения самолета в Ейске сказал, что нужно сделать такие условия, чтобы люди пошли на работу с хорошим настроением.

Как отмечает Яковенко, приход к власти таких людей – следствие кадровой политики Путина, которую он проводил в течение 22 лет. Яркий пример – Медведев, регулярно вбрасывающий в информационное пространство неадекватные заявления.

Это такой уровень деградации. Люди совершенно не имеют эмпатии, иронии и самоиронии. Они не понимают, насколько смешны и отвратительны. Все это демонстрирует, что эти люди действительно находятся в каком-то оторванном от реальности состоянии,

– считает Яковенко.

Яковенко о последних неадекватных заявлениях российских политиков: смотрите видео

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