Экс-глава МИД Украины предположил, что сломает путинскую систему
- Российская экономика испытывает все больше проблем из-за войны в Украине. Ситуация там ухудшается.
- Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко предположил, к чему это может привести.
Российская экономика накапливает проблемы из-за полномасштабной войны против Украины. Когда-то все это буквально может взорваться.
Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что некоторые экономические показатели являются достаточно тревожными для Кремля. В частности стоит обратить внимание на сокращение нефтегазовых доходов в январе 2026 года. Также там растет бюджетный дефицит.
Что может пошатнуть ситуацию в России?
По словам Огрызко, инфляции в России продолжает расти. Это особенно видно по цене на продукты. Внутренний спрос в России падает, от чего страдают предприятия. Со временем вполне возможна остановка некоторых производств.
Обратите внимание! В России некоторые предприятия начинают сокращать рабочую неделю из-за экономического кризиса и падения внутреннего спроса. Такую тенденцию фиксируют в металлургии, строительстве, автомобильной и машиностроительной отраслях и т.д.
По мнению Огрызко, если экономическая ситуация в России будет стабильно ухудшаться, то некоторые регионы начнут сами себя спасать.
На некоторых территориях поймут, что от Москвы не стоит ничего ждать. Они сами начнут заниматься своими ресурсами. К примеру, Дальний Восток. Зачем им из Владивостока гнать все в Москву, что потом получить отчеты "крохи"? Сделают там свой экономический режим. И что сделает Москва? Сейчас весь репрессивный аппарат России направлен на войну. Пока они доедут до Дальнего Востока, то забудут, зачем ехали,
– сказал Огрызко.
Какие проблемы фиксируют в российской экономике?
- Холдинг "Цемрос", который является крупнейшим производителем цемента в России, заморозил цементные предприятия в двух областях. До этого они переводили их на четырехдневную рабочую неделю. Среди причин – резкое снижение спроса на цемент из-за спада жилищного строительства. Также конкуренты из Беларуси и Ирана демпингуют цены.
- СМИ сообщают, что российская промышленность находится на грани серьезного кризиса из-за проблем в экономике. Некоторые отрасли подверглись полному коллапсу из-за западных санкций и действий Путина.
- Зато в России продолжает зарабатывать похоронный бизнес. Там фиксируют рекордные прибыли на фоне их потерь на войне против Украины.