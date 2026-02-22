Экс-глава МИД Украины предположил, что сломает путинскую систему

Российская экономика накапливает проблемы из-за полномасштабной войны против Украины. Когда-то все это буквально может взорваться.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что некоторые экономические показатели являются достаточно тревожными для Кремля. В частности стоит обратить внимание на сокращение нефтегазовых доходов в январе 2026 года. Также там растет бюджетный дефицит.

Что может пошатнуть ситуацию в России?

По словам Огрызко, инфляции в России продолжает расти. Это особенно видно по цене на продукты. Внутренний спрос в России падает, от чего страдают предприятия. Со временем вполне возможна остановка некоторых производств.

Обратите внимание! В России некоторые предприятия начинают сокращать рабочую неделю из-за экономического кризиса и падения внутреннего спроса. Такую тенденцию фиксируют в металлургии, строительстве, автомобильной и машиностроительной отраслях и т.д.

По мнению Огрызко, если экономическая ситуация в России будет стабильно ухудшаться, то некоторые регионы начнут сами себя спасать.

На некоторых территориях поймут, что от Москвы не стоит ничего ждать. Они сами начнут заниматься своими ресурсами. К примеру, Дальний Восток. Зачем им из Владивостока гнать все в Москву, что потом получить отчеты "крохи"? Сделают там свой экономический режим. И что сделает Москва? Сейчас весь репрессивный аппарат России направлен на войну. Пока они доедут до Дальнего Востока, то забудут, зачем ехали,

– сказал Огрызко.

Какие проблемы фиксируют в российской экономике?