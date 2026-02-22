Ексочільник МЗС України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що деякі економічні показники є достатньо тривожними для Кремля. Зокрема варто звернути увагу на скорочення нафтогазових доходів у січні 2026 року. Також там зростає бюджетний дефіцит.

Що може похитнути ситуацію в Росії?

За словами Огризка, інфляції в Росії продовжує зростати. Це особливо видно за ціною на продукти. Внутрішній попит в Росії падає, від чого страждають підприємства. З часом цілком можлива зупинка деяких виробництв.

Зверніть увагу! В Росії деякі підприємства починають скорочувати робочий тиждень через економічну кризу та падіння внутрішнього попиту. Таку тенденцію фіксують у металургії, будівництві, автомобільній та машинобудівній галузях тощо.

На думку Огризка, якщо економічна ситуація в Росії буде стабільно погіршуватися, то деякі регіоні почнуть самі себе рятувати.

На деяких територіях зрозуміють, що від Москви не варто нічого чекати. Вони самі почнуть займатися своїми ресурсами. До прикладу, Далекий Схід. Навіщо їм з Владивостока гнати все до Москви, що потім отримати звіти "крихти"? Зроблять там свій економічний режим. І що зробить Москва? Зараз весь репресивний апарат Росії спрямований на війну. Поки вони доїдуть до Далекого Сходу, то забудуть, навіщо їхали,

– сказав Огризко.

Які проблеми фіксують в російській економіці?