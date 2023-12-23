В России это делается очень просто: кто в Кремле отвечает за ликвидацию влиятельных граждан

В России действует репрессивная машина советского образца, изменилось только ее название – вместо КГБ теперь ФСБ. Ключевым элементом системы остается бывший директор ФСБ и действующий секретарь совбеза Николай Патрушев.

Именно он отвечает за ликвидацию влиятельных граждан в стране-агрессоре, сказал 24 Каналу российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее в WSJ опубликовали расследование о причастности Патрушева к организации убийства Евгения Пригожина.

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"За границей пришлось бы устранить Пригожина более филигранно, а в России зачем париться? Это все свое. Зачем там придумывать какую-то сложную схему – просто взорвали самолет", – констатировал Фейгин.

Патрушев и команда достигли цели

Глава ЧВК "Вагнера" разбился на собственном самолете 23 августа – через два месяца после мятежа в России. Как установили расследователи, к взрыву привела подложенная бомба под крылом самолета.

Убийством "повара Путина" российская репрессивная машина достигла главной цели – устранила прямую угрозу переворота. Кроме Пригожина, никто не сможет повторить его "марш справедливости".

Кроме того, это был сигнал для силовой элиты, что с ней будет то же самое, если попытается даже не то что поднять мятеж – выразить хоть какое-то недовольство основной линией.

Безусловно, этот сигнал услышали. Говорить о том, что кто-то захочет еще экспериментировать с таким, ну, вряд ли. Никто не хочет взорваться в самолете от бомбы под крылом,

– убежден Фейгин.

С Патрушевым расплатились заранее

Все, что можно получить от системы, семья Патрушева получила. Он имеет многомиллиардное состояние и курирует работу ФСБ как секретарь совета безопасности, его сын – министр сельхоза.

Так что Патрушеву не на что жаловаться, чтобы рубить ветку, на которой сидит.

Устранять Путина, участвовать в заговоре против него – теперь для этого никаких предпосылок мы не видим. Система укрепляется благодаря Патрушеву, так зачем ему разрушать то, над чем он так активно работает?

– риторически спросил Фейгин.

Несмотря на это, Патрушева называют одним из преемников Путина: основное