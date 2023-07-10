Сериал "Пригожин и Путин" продолжается, – Жданов объяснил, что происходит в России

Попытка мятежа от владельца "Вагнера" Евгения Пригожина пошатнула позиции диктатора Владимира Путина. Ситуация в России будет расшатываться все больше.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, ситуация в России будет становиться все более нестабильной.

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Об этом, в частности, говорит заявление представителя легиона "Свобода России" Цезаря. Он анонсировал новые рейды на территорию страны-агрессорки.

"Сериал" о Пригожине и Путине продолжается

Как отметил Жданов, попытка мятежа от Пригожина также оказала существенное влияние на стабильность в России. Уже появилась информация о возможном увольнении Валерия Герасимова с должности командующего оккупационными войсками в Украине. А это было одно из требований Пригожина.

Это серьезный шаг. Это говорит о том, что Путин начал проигрывать. Помните требования Пригожина? Снять Шойгу и Герасимова. И вот последнего якобы уволили. Это показывает, что Пригожин побеждает. По крайней мере, не проигрывает,

– считает Жданов.

Жданов прокомментировал ситуацию в России: смотрите видео

Если Герасимова таки отстранили от должности, то это хорошая новость для Украины. Такие перемены в командовании часто приводят к определенному деструктиву и дестабилизации в системе управления войск.

Герасимова могли уволить с должности: коротко

Известно, что одним из требований владельца "Вагнера" Евгения Пригожина было увольнение Герасимова с должности командующего оккупантами и руководителя российского генштаба. В американском Институте изучения войны считают, что Путин продемонстрирует слабость, если пойдет на такие кадровые перемены

Интересно, что после попытки мятежа от Пригожина многие российские генералы исчезли из виду. Однако уже совсем недавно Герасимов появился на публике.

Поэтому, очевидно, информация о вероятном увольнении Герасимова не подтверждается.