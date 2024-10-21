Кадыров нужен Путину: как этим пользуется глава Чечни

Последние события в России свидетельствуют о том, что там постепенно обостряются ситуации сразу в нескольких важных аспектах. Неурядицы у россиян в военной верхушке, в кремлевских элитах и обществе.

Об этом 24 Каналу рассказала политический аналитик и российская оппозиционерка Ольга Курносова, предположив, что ближайшее окружение Владимира Путина размышляет о том, как от него избавиться. Это связано, в частности, с конфликтом вокруг компании Wildberries, в котором фигурирует Рамзан Кадыров. Путину пока не удается повлиять на так называемого главу Чечни, который позволяет себе объявлять кровную месть.

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Менять не на кого

Уже несколько месяцев должность министра обороны России занимает Андрей Белоусов, который сменил на этом посту Сергей Шойгу. Однако, по ее словам, новый глава министерства продемонстрировал, что он ни на что не способен.

Так же как и глава Генштаба Валерий Герасимов. В частности, в Курской области уже второй месяц продолжается операция ВСУ, и россияне ничего не могут с тем сделать.

Однако менять их не на кого. Большое количество генералов сидит за решеткой, многих нет на этом свете. Поэтому воевать России некем. Остались только северокорейцы. Белоусову стоило бы подумать над тем, чтобы заменить Герасимова каким-нибудь северокорейским генералом,

– отметила она.

В трудной ситуации находится и Путин. Он ходит с протянутой рукой не только к Ким Чен Ыну, но и к Рамзану Кадырову. А потому, по словам оппозиционерки, тому плевать на главу Кремля – он объявляет кровную месть, и сенаторы и депутаты прячутся от кадыровцев.

Будет продолжение

"Кадыров может такое совершать, и российская власть ему это позволяет, потому что сегодня он для Путина гораздо важнее, чем глава Кремля для него", – отметила Ольга Курносова.

Обратите внимание! Кадыров объявил кровную месть, в частности, сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, который якобы заказал его убийство. Это произошло на фоне их конфликта из-за маркетплейса Wildberries.

В то же время ближайшее окружение Путина, как заметила она, наверняка уже размышляет, что с ним делать. Сейчас в России вернулись те самые 1990-е, которыми он все время пугал россиян. Весь бандитизм, который творился тогда, вернулся и происходит каждый день на улицах российских городов.

Кадыров нужен Путину на случай какой-то революции. Тогда глава Чечни должен его защитить. Не зря Кадыров все время повторяет что является "верным пехотинцем Путина". Поэтому если придется разгонять протесты в Москве или Санкт-Петербурге, кроме кадыровцев это некому делать,

– уверена политический аналитик.

Также конфликт относительно компании Wildberries, по мнению Курносовой, будет иметь продолжение: или кого-то убьют, или кто-то кому-то заплатит.

Мы об этом точно узнаем, и наши наблюдения за "жизнью насекомых" будут продолжаться,

– отметила она.

Напомним, что как заметил публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, в конфликте вокруг интернет-магазина Wildberries Путин может отдать Кадырову все, что тот просит. Однако это будет означать, что глава Кремля потерял свою позицию арбитра над элитами. Тогда у его окружения возникнет желание заменить Путина на другого.