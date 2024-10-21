Про це 24 Каналу розповіла політична аналіткиня та російська опозиціонерка Ольга Курносова, припустивши, що найближче оточення Владіміра Путіна розмірковує над тим, як його позбутися. Це пов'язано, зокрема, з конфліктом довкола компанії Wildberries, в якому фігурує Рамзан Кадиров. Путіну наразі не вдається вплинути на так званого главу Чечні, який дозволяє собі оголошувати кровну помсту.

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Міняти немає на кого

Вже кілька місяців посаду міністра оборони Росії обіймає Андрій Бєлоусов, яки змінив на цій посаді Сєргєй Шойгу. Однак, за її словами, новий очільник міністерства продемонстрував, що він ні на що не здатний.

Так само як і глава Генштабу Валерій Герасимов. Зокрема, в Курській області вже другий місяць триває операція ЗСУ, і росіяни нічого не можуть з тим зробити.

Проте міняти їх немає на кого. Велика кількість генералів сидить за ґратами, багатьох немає на цьому світі. Тому воювати Росії немає кому. Залишились тільки північнокорейці. Бєлоусову варто було б подумати над тим, щоб замінити Герасимова яким-небудь північнокорейським генералом,

– зазначила вона.

У важкій ситуації перебуває і Путін. Він ходить з протягнутою рукою не тільки до Кім Чен Ина, але й до Рамзана Кадирова. А тому, за словами опозиціонерки, йому начхати на очільника Кремля – він оголошує кровну помсту, і сенатори і депутати ховаються від кадирівців.

Буде продовження

"Кадиров може таке вчиняти, і російська влада йому це дозволяє, тому що сьогодні він для Путіна набагато важливіше, ніж очільник Кремля для нього", – наголосила Ольга Курносова.

Зверніть увагу! Кадиров оголосив кровну помсту, зокрема, сенатору і мільярдеру Сулейману Керімову, який нібито замовив його вбивство. Це сталося на тлі їхнього конфлікту через маркетплейс Wildberries.

Водночас найближче оточення Путіна, як зауважила вона, напевно вже розмірковує, що з ним робити. Зараз в Росії повернулися ті самі 1990-ті, якими він весь час лякав росіян. Весь бандитизм, який коївся тоді, повернувся і відбувається кожного дня на вулицях російських міст.

Кадиров потрібен Путіну на випадок якоїсь революції. Тоді глава Чечні має його захистити. Не дарма Кадиров весь час повторює що є "вірним піхотинцем Путіна". Тому якщо доведеться розганяти протести в Москві чи Санкт-Петербурзі, окрім кадирівіців це немає кому робити,

– впевнена політична аналіткиня.

Також конфлікт щодо компанії Wildberries, на думку Курносової, матиме продовження: або когось вб'ють, або хтось комусь заплатить.

Ми про це точно дізнаємось, і наші спостереження за "життям комах" будуть продовжуватись,

– зазначила вона.

Нагадаємо, що як зауважив публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, у конфлікті довкола інтернет-магазину Wildberries Путін може віддати Кадирову все, що той просить. Однак це означатиме, що очільник Кремля втратив свою позицію арбітра над елітами. Тоді у його оточення виникне бажання замінити Путіна на іншого.