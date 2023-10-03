Может быть "вторым Орбаном", – политолог оценил заявления победителя выборов в Словакии

На парламентских выборах в Словакии выиграла партия SMER-SD. У ее лидера Роберта Фицо пророссийские взгляды, что может негативно сказаться на поддержке Украины.

Политолог Тарас Семенюк сказал 24 Каналу, что, скорее всего, помощь Братиславы будет продолжаться, но нужно быть готовыми к противоречивым политическим заявлениям.

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"Если оценивать, анализировать заявления, которые Фицо делал во время парламентской кампании, можно считать, что он может быть "вторым Орбаном". Мы видим, что даже Орбан его поздравил таким обращением: "свой человек" может прийти к власти", – отметил Семенюк.

Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии. Имеет пророссийскую позицию.

Однако все зависит от коалиции, которую сформирует Фицо, и удастся ли ему это. Кроме того, следует различать пред- и послевыборную риторику – вполне возможно, что заявления Фицо изменятся.

Словакия зависит от ЕС и НАТО

Даже если Братислава решит действовать вопреки европейской политике, это немедленно отразится на благосостоянии страны.

Если не будет финансовой поддержки, это сразу почувствуют налогоплательщики, избиратели Фицо. Их симпатия моментально превратится в антипатию в первые месяцы правительства,

– объяснил Семенюк.

Политолог также подчеркнул, что нужно и дальше напоминать нашим соседям, что поддержка Украины – это о коллективной безопасности от России. Если вспомнить требования страны-агрессора перед полномасштабным вторжением, то речь шла о НАТО в границах 1997 года – тогда Словакия еще не входила в Альянс. Следовательно, она может стать следующей в случае поражения Украины.

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