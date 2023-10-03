Політолог Тарас Семенюк сказав 24 Каналу, що, найімовірніше, допомога Братислави триватиме, але потрібно бути готовими до суперечливих політичних заяв.

До теми Загрози перебільшені, – політолог оцінив результати виборів у Словаччині для України

"Якщо оцінювати, аналізувати заяви, які Фіцо робив під час парламентської кампанії, можна вважати, що він може бути "другим Орбаном". Ми бачимо, що навіть Орбан його привітав таким зверненням: "своя людина" може прийти до влади", – зазначив Семенюк.

Зверніть увагу! Віктор Орбан – прем'єр-міністр Угорщини. Має проросійську позицію.

Однак усе залежить від коаліції, яку сформує Фіцо, і чи вдасться йому це. Крім того, потрібно розрізняти перед- і післявиборчу риторику – цілком можливо, що заяви Фіцо зміняться.

Словаччина залежна від ЄС і НАТО

Навіть якщо Братислава вирішить діяти всупереч європейській політиці, це негайно позначиться на добробуті країни.

Якщо не буде фінансової підтримки, це одразу відчують платники податків, виборці Фіцо. Їхня симпатія моментально перетвориться на антипатію в перші місяці уряду,

– пояснив Семенюк.

Політолог також наголосив, що треба й надалі нагадувати нашим сусідам, що підтримка України – це про колективну безпеку від Росії. Якщо пригадати вимоги країни-агресорки перед повномасштабним вторгненням, то мова була про НАТО в кордонах 1997 року – тоді Словаччина ще до Альянсу не належала. Отже, вона може стати наступною в разі поразки України.

Чи зміниться позиція Словаччини з новим прем'єр-міністром: дивіться відео 24 Каналу

У Словаччині перемогла партія Роберта Фіцо: останні новини