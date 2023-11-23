Препятствовать Украине не будет: политолог из Словакии объяснил резкие заявления Фицо

Новое правительство Словакии возглавил Роберт Фицо, который неоднократно делал антиукраинские заявления. Однако его риторика вряд ли будет соответствовать политическим решениям.

Политолог из Словакии Александр Дулеба объяснил 24 Каналу, что новый премьер-министр не сможет серьезно препятствовать помощи Украине. В частности потому, что Словакия имеет обязательства перед другими странами ЕС.

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"Он говорит, что "ни одного снаряда для Украины". Реальность такова, что в Словакии настроено производство снарядов для Украины. В этом году примерно 50 тысяч снарядов, а в следующем году и дальше оно вырастет на 150 тысяч", – отметил Дулеба.

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Кроме того, в Словакии идет производство гаубиц Zuzana 2. Их заказали правительства Германии, Нидерландов, Дании, чтобы поставлять их затем Украине.

Впоследствии Фицо уточнил свою позицию. Мол, правительство не будет давать Украине только снаряды и технику советского образца со складов.

Макрофинансовая помощь Украине

В декабре состоится саммит ЕС, на котором, в частности, будут рассматривать выделение Украине помощи на четыре года в размере 50 миллиардов евро.

Фицо сказал, что он это не будет блокировать. У него есть свои условия,

– констатировал Дулеба.

Первое условие заключается в том, чтобы деньги были направлены также на развитие трансграничной инфраструктуры между Украиной и Словакией. Однако уже существует программа Connecting Europe Facility, которая позволяет уже сегодня начать реконструкцию.

Второе условие о том, чтобы словацкие компании имели доступ к тендерам, когда начнутся процессы восстановления в Украине. Но это и так очевидно.

Санкции против России

Позиция Фицо может измениться, если обострится конфликт с ЕС из-за коррупции в Словакии. Тогда премьер-министр может начать торговаться именно по поводу помощи Украине.

Пока любое словацкое правительство было бы против антироссийских санкций, потому что в стране еще не решили вопрос замены топлива.

Мы еще пользуемся российским топливом,

– объяснил Дулеба.

Кроме этого пункта, Словакия в целом имеет проукраинскую позицию. Но это не значит, что она будет оставаться неизменной.