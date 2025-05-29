На Сумщине враг действует малыми группами и пытается проникать в приграничные села, – ОВА

По состоянию на вечер четверга, 29 мая, оперативная обстановка в Сумской области остается сложной, но контролируемой. На отдельных участках границы продолжаются боестолкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова. Противник действует малыми группами и пытается проникать в приграничные села, чтобы закрепиться.

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Что происходит на Сумщине

Активные боевые действия продолжаются вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется – "где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность".

Уважаемые жители области, прошу вас не поддаваться вражеским информационным влияниям. Сохраняйте бдительность и доверяйте только официальным и проверенным источникам информации,

– отметил Грогоров.

Кроме того, в ОВА призвали жителей приграничных территорий не медлить с эвакуацией. За последние сутки при поддержке волонтеров, полиции и ГСЧС это сделали более 50 человек.

Напомним, по данным DeepState, россияне продвинулись на севере Сумской области. Противник имел успех возле Водолагова, Локни и Беловод.