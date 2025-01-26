Кто контролирует Великую Новоселку: в ОСГВ "Хортица" объяснили, что там происходит

Ситуация на фронте является сложной и динамичной. Россияне не оставляют попыток захватить новые украинские территории, однако украинские воины дают им отпор.

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что на Новопавловском направлении в Донецкой области продолжаются тяжелые оборонительные бои. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Студия.

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Подробности разглашать нельзя

В то же время говорить о том, что населенный пункт Великая Новоселка оккупирован, нельзя. По словам Трегубова, запрещено рассказывать некоторые подробности, потому что когда они связаны непосредственно с операцией, проходящей в небольшом населенном пункте, это вопрос операционной безопасности.

Потому что, если, например, я расскажу, где украинские войска есть, где позиций нет, или где идут те, или другие перемещения, то это поставит под угрозу эти войска и эти перемещения,

– пояснил он.

Спикер подчеркнул, что делают все для того, чтобы сохранить жизнь украинских военных именно в этом районе.

Представитель отметил, что он может показывать на карте, где есть украинские военные, а где их нет.

Россиян фиксируют с 25 января

Трегубов также отметил, что россиян начали фиксировать в Великой Новоселке с 25 января, однако не совсем в центре. По его словам, они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос".

Он подчеркнул, что сейчас ситуацию контролируют и делают все, чтобы ее выровнять.

Великая Новоселка: смотрите карту