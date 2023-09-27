ООН и МАГАТЭ наконец-то заметили реальные случаи российского террора на Запорожье

МАГАТЭ наконец признало, что российские оккупанты заминировали Запорожскую АЭС. Кроме того, в ООН заметили, что на захваченных территориях враг пытает украинцев до смерти.

Журналистка, депутатка Запорожского районного совета Алиса Сысоева прокомментировала 24 Каналу такую запоздалую реакцию международных организаций. Она выразила возмущение, что украинцы почему-то должны доказывать миру, что их пытают и убивают россияне.

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"То, что произошла какая-то реакция после полутора лет полномасштабного вторжения, – это не удивляет", – отметила Сысоева.

МАГАТЭ и ООН признали российский террор на оккупированных территориях: смотрите видео 24 Канала

Журналистка подчеркнула, что на оккупированной территории Запорожской области постоянно исчезают люди. Их задерживают во время обысков в доме, при отсутствии российского паспорта и после доносов.

В частности, российские захватчики тотально похищают гражданских в Михайловке. За сутки исчезают сразу несколько человек по неизвестным причинам.

Какая ситуация на ЗАЭС

С самого начала полномасштабного вторжения россияне превратили атомную электростанцию в военную базу, там постоянно находится российский контингент – есть множество видео- и фотодоказательств.

Мы советовали бы соблюдать информационную гигиену и Гросси, и всем, кто следит за ходом ситуации на ЗАЭС,

– подчеркнула Сысоева.

По ее словам, на станции продолжается настоящий террор. Местонахождение работников ЗАЭС, которые не пошли на сотрудничество с врагом, пока остается неизвестным.

Последние новости о ситуации на станции

Военное партизанское движение "Атеш" сообщило, что россияне устроили очередную аварию на ЗАЭС. В результате инцидента может прекратить работу целый энергоблок.

В последнее время эксперты МАГАТЭ слышали много взрывов возле Запорожской АЭС. Ситуация на атомной электронной станции остается нестабильной.

К слову, "Росатом" способствует преследованию работников ЗАЭС. Гражданских избивают, пытают электротоком, душат, имитируют казни, угрожают изнасилованием и т.д.